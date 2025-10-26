Шесть мужчин из Монреаля признались в суде в причастности к международной мошеннической схеме

Шесть мужчин из Монреаля, Лаваля и Биконсфилда признались в суде в причастности к крупной международной мошеннической схеме, направленной на обман пожилых американцев — так называемой «схеме бабушек и дедушек».

Организованная группа, базировавшаяся в Монреале, действовала с мая 2019 по март 2021 года, звоня пожилым людям в разных штатах США и выдавая себя за их внуков, якобы нуждающихся в срочной выплате залога.

Суть мошенничества заключалась в создании чувства срочности и паники: преступники начинали разговоры словами «Привет, бабушка» или «Привет, дедушка», рассказывая о том, что родственник якобы задержан полицией и требует $9 000 на залог. Иногда сценарием предусматривалась фиктивная проверка сотрудниками правоохранительных органов, якобы найденные наркотики, чтобы усилить давление на жертву. После согласия жертвы деньги передавались подставным «адвокатам» или «судьям», а адресом для отправки назывались заброшенные или продаваемые дома в США.

По расследованию полиции Квебека (Sûreté du Québec) лидер группы — 32-летний Давид Энтони Ди Риенцо из Лаваля, который управлял несколькими командами мошенников, работающими с 9 утра до 3 вечера с понедельника по пятницу. Его подчинённые назывались «детьми», а сама операция представляла собой организованную сеть из так называемых «котельных» (boiler rooms), где операторы обзванивали потенциальных жертв из списков, приобретённых лидером.

Одному из подсудимых, Стивену Петрузьиелло, назначен условный срок с домашним арестом на 12 месяцев, три года испытательного срока и 200 часов общественных работ. Остальные пятеро обвиняемых будут приговорены в 2026 году. Общие убытки жертв мошенничества превысили $316 000 США, один из пострадавших потерял более $70 000.

Эрик Куксон-Монтин, прокурор, охарактеризовал деятельность группы как хорошо организованную и систематическую, с ярко выраженным лидерством и жёстким контролем. Жертвы становились жертвами психологического давления и манипуляций, что мешало им проверить достоверность истории и сопротивляться обману.

Это только часть масштабной проблемы — по данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством, ежегодно десятки миллионов долларов теряются в подобных схемах по всей стране, причем Квебек считается одним из основных центров активности таких преступных сетей.

Полицейские продолжают призывать общественность быть бдительными, поддерживать связь с пожилыми родственниками, предупреждать их о новых мошеннических тактиках и незамедлительно сообщать о подозрительных звонках. Каждое такое обращение может предотвратить очередную трагедию.

