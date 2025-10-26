Канадцы всё больше тревожатся из-за ситуации с жильём — показал новый опрос

Недавнее исследование компании Abacus Data, проведённое совместно с Канадской ассоциацией недвижимости (CREA), выявило усиливающееся беспокойство граждан по поводу доступности и стабильности жилищного рынка. Почти девять из десяти опрошенных выразили тревогу о нынешнем состоянии рынка.

Хотя рост стоимости жизни остаётся главной общественной проблемой (59%), вопрос жилья (38%) теперь опережает даже здравоохранение (30%) по уровню значимости для канадцев. Этот сдвиг отражает растущую неуверенность в перспективах приобретения жилья на фоне повышения цен и процентных ставок.

Ипотечный брокер и эксперт LowestRates.ca Лия Златкин отметила, что наемщики всё чаще подходят к вопросу покупки жилья более осознанно. «Многие считают, что единственное препятствие к собственному дому — накопить на первоначальный взнос, но это лишь часть задачи, — пояснила она. — Важно также формировать хорошую кредитную историю, грамотно управлять долгами и учитывать все сопутствующие расходы».

Златкин напомнила, что помимо первоначального взноса, покупателям стоит готовиться и к дополнительным расходам, которые часто недооценивают новички. «Заключительные расходы обычно составляют от 1,5% до 4% стоимости жилья и включают оплату услуг юриста, налог на передачу имущества и страхование права собственности, — уточнила она. — Не лишним будет предусмотреть средства на переезд и резервный фонд, чтобы избежать финансового напряжения сразу после покупки».

Состояние кредитной истории остаётся ключевым фактором при одобрении ипотеки. Эксперт советует держать задолженность по кредитным картам ниже 30% от лимита, в срок оплачивать счета и воздерживаться от новых кредитных заявок за год до обращения за ипотекой. Снижение долгов с высокой процентной ставкой улучшает отношение долга к доходу — важный показатель для банков.

На фоне снижения доступности жилья всё больше канадцев откладывают покупку, рассматривают совместное владение или переезд в более дешёвые регионы. Все чаще начинающие покупатели полагаются на помощь семьи или государственные программы, чтобы преодолеть финансовый разрыв.

Однако, подчеркивает Златкин, терпение и планирование в долгосрочной перспективе — ключ к успеху. «Покупка дома редко происходит мгновенно. Чёткие финансовые цели и реалистичные сроки помогают арендатору удержаться на пути к цели и в итоге сделать покупку жилья реальностью».

