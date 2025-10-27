Трамп объявил о повышении торговых пошлин для Канады на 10%

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить торговые пошлины против Канады на 10% в дополнение к уже действующим мерам. Поводом для решения стала, по словам Трампа, «фейковая кампания» вокруг речи бывшего американского лидера Рональда Рейгана о тарифной политике.

Фонд Рейгана ранее обвинил правительство канадской провинции Онтарио в искажённом использовании архивного видео 1987 года, где Рейган обсуждает торговые барьеры. По версии фонда, реклама лишила его слова контекста и представила их как осуждение тарифов. Трамп заявил, что Канада «осознанно допустила распространение ложной информации» и подчеркнул, что повышение пошлин является ответом на «враждебные действия».

Американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, что «новая мера добавит 10% к существующим тарифам», введённым ранее в рамках политики по «восстановлению справедливости в международной торговле».

Отношения между Вашингтоном и Оттавой остаются напряжёнными с начала 2025 года, когда Трамп возобновил курс на протекционизм и увеличил ставки пошлин на канадскую сталь, алюминий и автопром.

Верховный суд США назначил слушания по законности глобальных тарифных мер Трампа на 5 ноября.

