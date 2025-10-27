Выборы в Монреале: явка избирателей пока низкая

По данным Elections Montréal, на данный момент в выборах приняли участие чуть более 5% избирателей. В воскресенье открылись участки для досрочного голосования — город готовится к муниципальным выборам, которые состоятся 2 ноября.

Досрочные избирательные участки начали работу в полдень и будут закрыты в 20:00. К 16:00 воскресенья явка составила примерно 5,2%. Для сравнения: на муниципальных выборах 2021 года проголосовали лишь 38% горожан.

В минувшую пятницу возможность проголосовать досрочно получили студенты колледжей (CEGEP) и университетов — участки открылись прямо на кампусах. Такая инициатива продлится до 29 октября и охватит 16 высших учебных заведений по всему Монреалю.

Кроме того, в субботу мобильные избирательные группы начали посещать дома примерно 1200 человек с ограниченными возможностями здоровья, которые подали заявки на голосование на дому.

Монреальцы также смогут проголосовать досрочно в понедельник, вторник и среду в районных бюро выборов. Информацию о кандидатах, местах и графике голосования можно получить на сайте elections.montreal.ca, по телефону 514‑872‑VOTE (8683) или в ближайшем пункте Elections Montréal.

Жителям не нужно брать с собой уведомление о праве голоса, однако необходимо предъявить удостоверение личности.

По данным экспертов, явка на муниципальных выборах в Монреале традиционно невысока — в среднем около 40%. На последних выборах в 2021 году проголосовали 38% избирателей, что стало снижением по сравнению с 42% в 2017 году. Специалисты надеются, что на выборах 2025 года показатель будет выше, но уверенности пока немного.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG