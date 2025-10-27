Пять партий на выборах: жильё и бездомность — главные вызовы для Монреаля

Все пять партий, претендующих на руководство мэрией Монреаля, сходятся в одном: кризисы жилья и бездомности — самые острые проблемы города. Все обещают действовать — от расширения доступного и переходного жилья до налогообложения пустующих квартир и ускорения строительства — однако стратегии разнятся.

Хотя финансирование социального и доступного жилья преимущественно находится в ведении правительства Квебека, эксперты считают, что Монреаль может играть более активную роль. Владение жильём остаётся недостижимой мечтой для многих, а кризис особенно тяжело бьёт по арендаторам, составляющим около 60% горожан, отмечает профессор социальной политики Университета Квебека в Монреале Рено Гойе (Renaud Goyer). По его словам, программы партий почти не различаются.

Строительство — не панацея

«Строить больше жилья» стало универсальной формулой властей всех уровней, но, как отмечает Гойе, «это не работает». Большинство пустующих квартир — новые и слишком дорогие. Он считает, что город должен выкупать существующие квартиры и переводить их в сектор общественного жилья. Разница, подчёркивает он, в том, что «доступное жильё» определяется рыночной ценой, а «социальное» — доходом жильца.

Гойе считает, что Монреалю нужно значительно увеличить долю социального жилья, чтобы стабилизировать цены на рынке.

Подход Projet Montréal

Лидер Projet Montréal Люк Рабуэн (Luc Rabouin) утверждает, что нынешняя администрация уже предпринимает шаги в этом направлении. С 2018 года город обладает правом преимущественной покупки определённых объектов недвижимости, выделив на это около 18 млн долларов. Однако сам город не может управлять зданиями напрямую — этим занимаются партнёрские НПО и государственные программы субсидирования.

Рабуэн предлагает создать гарантийный фонд объёмом 100 млн долларов, чтобы некоммерческие организации могли легче привлекать финансирование для строительства доступного жилья. Он также пообещал ограничить Airbnb без участия федеральных или провинциальных властей, но признал, что полноценное социальное жильё невозможно без поддержки Квебека и Оттавы.

Разногласия вокруг «правила 20‑20‑20»

Главное расхождение партий касается муниципального регламента 20‑20‑20, обязывающего застройщиков включать в крупные проекты по 20% социального, 20% доступного и 20% семейного жилья. Большинство девелоперов предпочитают платить штрафы, вместо того чтобы выполнять требование. С 2021 года было одобрено лишь восемь проектов социального жилья, тогда как штрафов собрано на сумму 58 млн долларов.

Партию Projet Montréal поддерживают защитники регулирования, считая, что иначе застройщики так и не начнут строить доступное жильё. Однако Ensemble Montréal и Action Montréal утверждают, что этот закон тормозит развитие и предлагают использовать взысканные средства для стимулирующего зонирования и целевых программ.

Новые предложения

Transition Montréal предлагает создать агентство Bâtir Montréal, которое займётся строительством и управлением общественным жильём, а также ввести регистрацию арендных плат и налог на пустующие квартиры.

Futur Montréal намерена заменить правило 20‑20‑20 налогом на люксовую недвижимость, направив вырученные средства в фонд доступного и социального жилья.

Ensemble Montréal планирует увеличить налоги на дома стоимостью свыше 3,5 млн долларов, инвестировать 10 млн долларов в программу поддержки аренды и в расширение жилищных инициатив.

Активисты считают, что все партии должны установить чёткие количественные цели и больше внимания уделять жилью вне рынка — некоммерческому и кооперативному. Как подчёркивает представительница FRAPRU Катрин Люссье, если у новых проектов нет обязательства предоставлять жильё мало- и среднедоходным гражданам, они могут также оказаться недоступными большинству монреальцев.

