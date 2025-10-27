Кандидаты на пост лидера НДП готовятся к дебатам в Монреале, совершенствуя французский язык

Претенденты на руководство Новой демократической партией Канады (НДП) активно работают над своим французским, готовясь к первым предвыборным дебатам, которые состоятся 27 ноября в Монреале.

Среди официальных кандидатов — документалист Ави Льюис, депутат от Альберты Хезер Макферсон, профсоюзный лидер Роб Эштон, социальная работница Танилл Джонстон и фермер-органик Тони Маккуэйл. Никто из них не называет себя полностью двуязычным.

Во время форума НДП на прошлой неделе Льюис ответил на первый вопрос по-французски, хотя его штаб описал уровень владения языком как «неполное билингвизм». Сам Льюис признал, что живя в Британской Колумбии, трудно практиковать язык ежедневно, но «c’est essentiel». Он добавил: «Чтобы возглавлять федеральную партию в стране с двумя официальными языками, нужно уметь говорить по-французски».

Хезер Макферсон тоже ответила на часть вопросов по-французски, отметив, что говорит «не очень хорошо», но ежедневно занимается — вместе с дочерью читает и слушает новости на французском. Роб Эштон в интервью признал, что его французский слаб, но он занимается с носителями языка и планирует пройти интенсивные курсы в начале следующего года.

Команда Тони Маккуэйла сообщила, что он планирует говорить на обоих официальных языках во вступительном и заключительном словах на дебатах. Штаб Танилл Джонстон также подтвердил, что она работает над улучшением французского.



Бывший стратег НДП Карл Беланже предупреждает, что без уверенного владения французским языком новому лидеру будет сложно завоевать поддержку в Квебеке. «Если люди не понимают, что вы говорите, вы не сможете установить с ними связь, а без этого невозможно добиться успеха», — сказал Беланже.

Единственный депутат НДП от Квебека Александр Булерис добавил, что ждёт дебатов в Монреале, которые «в основном пройдут на французском». Он отметил, что оценит выступления кандидатов именно по их способности говорить и понимать язык провинции.

Напомним, на федеральных выборах 2011 года партия достигла рекордного результата в Квебеке, получив 59 из 75 депутатских мест — так называемая «оранжевая волна» помогла НДП впервые стать официальной оппозицией. Беланже подчеркнул, что без возвращения поддержки франкоязычных избирателей партия не сможет вновь претендовать на формирование правительства.

