Экологи осудили уничтожение лугового участка возле аэропорта Монреаля

Экологическая организация Technoparc Oiseaux осудила действия подрядчиков, работавших на Аэропорты Монреаля (Aéroports de Montréal, ADM), после уничтожения участка луговой растительности площадью около 2500 м² на территории парка природы Де-Сурс в районе Сен-Лоран.

На месте биоразнообразного зелёного поля подрядчики расчистили землю, сняли плодородный слой и превратили участок в временную площадку для складирования строительных материалов.

По словам президента Technoparc Oiseaux Кэтрин Коллин, ADM своими действиями грубо нарушила собственные экологические обязательства, зарегистрированные в федеральном реестре Canadian Impact Assessment Agency (IAAC). Эти меры требовали минимизировать нарушение поверхности почвы, не хранить материалы на зелёных участках и защищать существующую растительность.

«Несмотря на все заявления, Aéroports de Montréal вновь демонстрируют небрежное управление общественными территориями, — заявила Коллин. — Эти зелёные зоны имеют огромное значение для городской фауны и благополучия жителей Монреаля. Уничтожать их ради удобства — недопустимо».

Организация подчеркнула, что ADM намерена инвестировать 10 миллиардов долларов в расширение аэропорта им. Пьера Эллиота Трюдо, но проект до сих пор не проходил полноценных общественных консультаций вроде BAPE или AEIC, что подрывает доверие населения.

Реакция аэропортовой администрации

Представитель ADM по корпоративным коммуникациям Эмили Шевретт пояснила, что подрядчик «по ошибке» расчистил 2500 м² земли для хранения оборудования, и этот план не был утверждён агентством. ADM утверждает, что это не соответствует экологическим требованиям, включённым в тендер, и пообещала, что территория будет «восстановлена и возвращена природе» после окончания работ в конце месяца.

Коллин напомнила, что подобное уже происходило ранее — в 2022 году ADM уничтожила участок площадью 19 гектаров, где росли 4000 растений молочая — ключевых для обитания бабочки-монарха. Тогда аэропорт тоже обвинил подрядчика и пообещал пересадить растения, однако экологические организации остались недовольны тем, как было выполнено восстановление.

Мэр Сен-Лорана Алан Де Сусс назвал ADM «рецидивистом» в разрушении природных территорий на федеральных землях. «Мы уже слышали эти оправдания в прошлом. В итоге ответственность несёт сама администрация аэропорта и обязана гарантировать, что подобное больше не повторится», — заявил мэр.

Контекст: спор вокруг парка природы Де-Сурс

Территория, где произошёл инцидент, входит в зону инициативы Parc-nature des Sources — крупного проекта по созданию природного парка площадью более 230 гектаров к северу от аэропорта Трюдо. За его сохранение выступают более 80 муниципалитетов региона Монреаля, включая городской совет и Метрополитенское сообщество Монреаля.

Однако долгосрочные планы ADM предусматривают сохранение лишь около 24 гектаров, а остальную часть земли предполагается использовать для инфраструктурного и коммерческого развития. Экологи считают, что в условиях климатического кризиса такие планы противоречат принципам устойчивого развития и подрывают доверие общества.

