Канадский рынок жилья завершил 2025 год с охлаждением: продажи в декабре упали на 2,7%, а индекс MLS HPI просел на 0,3%, хотя отдельные регионы продолжили показывать впечатляющий рост цен.

Quebec выделяется на фоне спада

В отличие от Ontario и British Columbia, где цены падают из-за переизбытка предложения и кризиса доступности, крупные рынки Квебека устремились вверх: годовой прирост MLS HPI составил 5,9–17%, с месячными скачками в декабре. Québec City лидирует с +17% г/г и +3,2% м/м, демонстрируя устойчивость вопреки общенациональным headwinds вроде экономической неопределённости и слабого рынка труда.

Региональные лидеры роста

Québec City опережает страну, подтверждая репутацию «самого живучего» рынка.​

Saskatchewan и Manitoba держатся крепко: +6,2–6,9% г/г по HPI, благодаря балансу спроса и предложения.​

Атлантические провинции в основном растут, в то время как Vancouver, Calgary и Toronto тонут под весом инвентаря, усиливая переговорную силу покупателей.​

Причины и прогноз RBC

Robert Hogue (RBC Economics) связывает общенациональный спад с affordability challenges, торговой войной и замедлением иммиграции, прервавшими восстановление после снижения ставок Банка Канады. Общий объём resale transactions за год сократился на 1,9%. Прогноз: умеренный рост в Prairies, Québec и Атлантике в 2025–2026 гг., пока национальные цены дрейфуют вниз; полноценный rebound зависит от восстановления уверенности в условиях низких цикличных ставок.​

