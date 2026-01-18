Провинция планирует сократить финансирование школьных культурных выездов на $13 млн начиная с учебного года 2026–2027, что эксперты образования и культуры называют «катастрофой». Эта мера, тихо проскочившая в отчёте Генерального аудитора Квебека, фигурирует среди способов экономии для снижения дефицита бюджета.

Масштаб сокращений и контекст

Сейчас на школьные поездки в культурные заведения и программу «Культура в школах» выделяется свыше $40 млн ежегодно. Сокращение вырастет до $26,5 млн с 2027–2028 годов, несмотря на ужесточение бюджетов в школах, где экскурсии отменяют ради базовых нужд. Министерство образования подчёркивает: все ведомства жертвуют ради баланса к 2029–2030, не трогая прямые услуги ученикам. Бюджет образования в прошлом году вырос на $1,1 млрд сверх плана, но официального подтверждения нет — министр Соня Лебель молчит.

Противоречия с реформой образования

Сокращения бьют по ключевой инициативе Лего: новая программа французского языка (пилот в 50 классах) требует пяти «культурных опытов» на ученика в год, а школы уже не компенсируют учителям внеклассные часы. В 2019-м обещали по две бесплатные экскурсии на ребёнка — теперь театры для молодёжи теряют 50–75% доходов от школьных спектаклей, рискуя крахом.

Реакция стейкхолдеров и параллельные меры

Школьные администрации и родители в шоке: зачем резать культуру на фоне реформы, прославляющей квебекское наследие? Культурный сектор недоумевает перед флагманским проектом правительства. Экономический апдейт Минфина обещает +1,8% расходов на образование в 2026–2027, но параллельно: ограничение садов для четырёхлеток (-$32 млн), частичная индексация зарплат вузов (-$33 млн) и замедление грантов ЦЕЖЕПам (-$16 млн). Ранее $570 млн урезаний вернули после протестов, добавив $717 млн на культуру за пять лет — но школьные программы под ударом.

