Новости Пьерфон-Рокборо: отзыв фисташек и новый жилой квартал

Местные власти и магазин Cabananut предупреждают о риске сальмонеллы в фисташках, продававшихся в районе. Министерство сельского хозяйства Квебека (MAPAQ) совместно с инспекцией пищевых продуктов Монреаля и сетью Cabananut на бульваре Сен-Шарль рекомендуют не употреблять продукт, реализованный насыпом с 15 по 22 декабря.

Отзыв фисташек: меры предосторожности

Предупреждение последовало за отзывом Канадского агентства по пищевой инспекции (CFIA) иранских фисташек, загрязнённых сальмонеллой. Cabananut добровольно отзывает партию как превентивную меру. Потребителям советуют вернуть товар в магазин или утилизировать, даже без видимых признаков порчи. Сальмонеллёз опасен особенно для детей, беременных, пожилых и иммунокомпрометированных — симптомы: лихорадка, тошнота, диарея, возможен летальный исход.

​

Новый жилой проект на Pierrefonds Blvd

Groupe HD и Société Financière Bourgie анонсировали строительство пятиэтажного rental-комплекса на 14700 Pierrefonds Blvd с 175+ квартирами. Проект стоимостью $65 млн возведёт Construction Praxis летом 2026-го, усиливая предложение жилья на западе Монреаля. Локация у Sportplex, парка Cyril W. McDonald и Rivière des Prairies обеспечит доступ к школам, спорту и культуре.​

