Экология и инновации в Baie d’Urfe: от ёлок к дата-центру

Город Baie d’Urfe даёт вторую жизнь новогодним ёлкам через партнёрство с Arbressence — крупнейшим канадским производителем эфирных масел из хвойных в Бленвиле, Квебек. Более 300 деревьев, собранных коммунальными службами, превратились в масла для ароматерапии, очистки воздуха и мульчу вместо свалки.

Переработка ёлок: шаг к устойчивости

Arbressence 20+ лет помогает квебекским общинам: хвойные породы — сосна, ель, пихта, кедр — дают эфиры для релакса и экологии. «Деревья оживают как эко-продукты, — подчёркивает город на Facebook. — Baie d’Urfe гордится вкладом в зелёные практики». Программы переработки — норма для общин: от высадки до мульчи.

Новый дата-центр Vantage в Монреале

Vantage Data Centres завершил Montreal III (QC6) на 21525 Clark Graham Ave — третий кампус в Монреале (Saint-Laurent, центр, Квебек-Сити). Строительство стартовало в январе 2022-го, питается почти 100% зелёной энергией Hydro-Québec. Четыре канадских сайта — инвестиции ~$2,5 млрд, усиливая IT-инфраструктуру региона.

