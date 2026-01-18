Экология и инновации в Baie d’Urfe: от ёлок к дата-центру

Переработка ёлок: шаг к устойчивости
Arbressence 20+ лет помогает квебекским общинам: хвойные породы — сосна, ель, пихта, кедр — дают эфиры для релакса и экологии. «Деревья оживают как эко-продукты, — подчёркивает город на Facebook. — Baie d’Urfe гордится вкладом в зелёные практики». Программы переработки — норма для общин: от высадки до мульчи.
Новый дата-центр Vantage в Монреале
Vantage Data Centres завершил Montreal III (QC6) на 21525 Clark Graham Ave — третий кампус в Монреале (Saint-Laurent, центр, Квебек-Сити). Строительство стартовало в январе 2022-го, питается почти 100% зелёной энергией Hydro-Québec. Четыре канадских сайта — инвестиции ~$2,5 млрд, усиливая IT-инфраструктуру региона.
