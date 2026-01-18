Работы Hydro-Québec в Sainte-Anne-de-Bellevue до июля 2026-го

Зона и ограничения движения
Затронут отрезок 1,3 км: от 307 Boulevard des Anciens-Combattants до съезда на Highway 40 East через rue Poultry Cottages. Закроют правый северный ряд на бульваре des Anciens-Combattants — останется полоса шириной 3,5 м с указателями и знаками. Проект разделён на три фазы по 10–12 недель: сначала фаза 2, затем 3 и 1.
Рекомендации властей
Город просит уважать разметку для безопасности. Ожидайте временных неудобств, но проезд сохранится. Работы необходимы для модернизации сети, обеспечивая надёжность энергоснабжения района
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG