Фото: https://www.iaea.org/

Работы Hydro-Québec в Sainte-Anne-de-Bellevue до июля 2026-го

Виктория Христова Янв 18, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 27 Просмотров

Hydro-Québec проводит подключение для Square Bellevue в рамках контракта по обслуживанию подземной инфраструктуры. Работы стартовали на прошлой неделе и продлятся до 31 июля 2026 года с 7:00 до 17:00 ежедневно.

 

Зона и ограничения движения

Затронут отрезок 1,3 км: от 307 Boulevard des Anciens-Combattants до съезда на Highway 40 East через rue Poultry Cottages. Закроют правый северный ряд на бульваре des Anciens-Combattants — останется полоса шириной 3,5 м с указателями и знаками. Проект разделён на три фазы по 10–12 недель: сначала фаза 2, затем 3 и 1.

Рекомендации властей

Город просит уважать разметку для безопасности. Ожидайте временных неудобств, но проезд сохранится. Работы необходимы для модернизации сети, обеспечивая надёжность энергоснабжения района

 

