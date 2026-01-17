Рынок перепродажи жилья в Квебеке в 2025 году показал исключительную активность: 97 214 сделок — третий результат за всю историю провинции и рост на 8% по сравнению с 2024 годом, причём все RMR ушли в плюс, а дефицит предложений продолжил разогревать цены.