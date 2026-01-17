Рынок перепродажи жилья в Квебеке в 2025 году показал исключительную активность

Основные цифры и самые динамичные регионы
-
97 214 перепроданных объектов в 2025 году — уступают только «пандемийным» 2020 и 2021 годам (+8% к 2024).
-
Все RMR в росте: Drummondville (+11%), Sherbrooke (+9%), Montréal и Saguenay (+8%), Trois-Rivières и Québec (+5%), Gatineau (+3%).
-
В малых агломерациях всплеск ещё сильнее: Salaberry-de-Valleyfield (+21%), Rimouski (+18%), Rivière-du-Loup (+16%), Mont‑Tremblant (+15%).
Дефицит предложения и «рынок на стероидах»
-
Среднее число активных объектов — 35 279, что на 2% меньше 2024 года и заметно ниже привычных 50 000+ за последнее десятилетие.
-
В Val‑d’Or к концу 2025 года оставалось всего 85 активных объявлений (–34% к 2024), что ярко показывает масштаб структурного дефицита.
-
По оценке APCIQ (Charles Brant), сочетание снижения ставок и увеличения максимального срока амортизации с 25 до 30 лет поддержало покупательскую способность и высокий темп сделок, несмотря на лёгкое охлаждение в IV квартале.
Рынок на две скорости: дома vs кондо
-
На фоне общего дефицита давление максимальное на дома и plex: медианные цены в 2025 году достигли примерно 495 000 $ для unifamiliales (+8%) и 685 000 $ для plex (+13%).
-
Сегмент кондоминиумов «притормозил» в IV квартале: продажи упали на 9%, тогда как активные объявления выросли на 14%; при этом медианная цена всё равно подросла на 3% до 400 000 $.
Роль Loi 16 и региональные напряжения
-
Вступление в силу Loi 16 (обязательный carnet d’entretien, étude du fonds de prévoyance, attestation de l’état de la copropriété) осложнило жизнь продавцам кондо и, вероятно, стало одним из факторов замедления в конце года.
-
По словам Camille Laberge (APCIQ), в большинстве метрополитенских регионов сочетание устойчивого роста продаж и сокращения инвентаря, особенно в Québec, Saguenay и Drummondville, вылилось в «особо резкие» ценовые скачки.
