Расширение порта Монреаля в Контрекуре под угрозой суда из-за экологии и экономики

Экономические сомнения в проекте

Исследование, заказанное SNAP и проведённое профессором UQAM Эриком Пинео (Éric Pineault) и докторантом Анри Шевалье (Henri Chevalier), критикует прогнозы Администрации порта Монреаля (APM) от 2017 года: контейнерный трафик должен был удвоиться к 2030-му (с 1,45 до 2,47 млн TEU), но за 11 лет рост застопорился на 1,5 млн TEU в 2025-м. Стоимость взлетела на 150% — до 2,3 млрд долларов, с преобладанием госфинансирования (300 млн от Оттавы, 130 млн от Квебека, 480 млн кредитов порта).

Эксперты предупреждают об устаревании: мега-контейнеровозы требуют глубоких гаваней, недоступных мелководному Святому Лаврентию, делая Контрекур неконкурентным по сравнению с Галифаксом или Нью-Йорком. Климатические изменения усугубляют проблему низкими уровнями воды, снижая надёжность маршрута.

Экологический конфликт и разрешение DFO

Расширение включает дноуглубление в ареале медной подковы — эндемика Святого Лаврентия и реки Ришелье. Прошлой неделей Министерство рыболовства и океанов Канады (DFO) выдало APM разрешение на работы в её habitat, несмотря на риски для вида. SNAP Québec оспорит его законность, подчёркивая угрозу биоразнообразию.

Мнения экспертов и политика

Бывший профессор HEC Монреаль Жак Руа (Jacques Roy) признаёт стагнацию трафика, но видит проект timely для диверсификации торговли: Монреаль как хаб для европейских грузов в Канаду, особенно при снятии межпровинциальных барьеров. Частный оператор DP World (ОАЭ) инвестирует неизвестную сумму, балансируя риски, но без ясности профинансированности проект преждевременен.

Премьер Марк Карни (Mark Carney) стремится ускорить одобрение по Building Canada Act, несмотря на протесты. SNAP настаивает: инфраструктура рискует недоиспользованием, как Northvolt или Lion Electric.