Statistics Canada сокращает сотни должностей: 100 увольнений на этой неделе

Статистическая служба Канады (Statistics Canada) объявляет о сокращении сотен позиций в ближайшие два года, включая 100 немедленных увольнений на этой неделе. Федеральное ведомство входит в период корректировки штата, затронувший около 850 должностей и 12% руководящего состава.

​

Масштаб сокращений и процесс

«Затронутые и избыточные сотрудники будут уведомлены в ближайшие две недели в соответствии с Директивой по корректировке штата и коллективными соглашениями», — заявил представитель Картер Манн (Carter Mann). Из 7274 сотрудников на 2025 год (рост с 5452 в 2019-м) первыми 100 объявят «избыточными» на этой неделе, ещё 750 — из пула 3200 в следующие две.​

Внутреннее письмо, полученное СМИ, упоминает добровольные уходы через Voluntary Departure Program и Early Retirement Initiative для минимизации вынужденных увольнений в рамках Comprehensive Expenditure Review.

Контекст федеральных сокращений

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань (François-Philippe Champagne) осенью отметил чрезмерный рост госслужбы с 2020 года. Либеральное правительство планирует сократить федеральных служащих с пика 367 772 в марте 2024-го до 330 000 к 2028–29 году, сэкономив 60 млрд долларов к 2029-му по бюджету от 5 ноября 2025-го.​

Несколько министерств уведомят сотрудников в январе. Statistics Canada подчёркивает фокус на обслуживании канадцев и адаптации к изменениям в этот переходный период.

