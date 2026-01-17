События выходных в Монреале: Igloofest и не только

Эти события идеально впишутся в зимние выходные Монреаля — от танцев в мороз до шопинга и живой музыки!

Igloofest возвращается, объединяя фанатов электронной музыки! Живые сеты под звёздами в культовом иглу-деревне на пирсе Жака-Картье продлятся до 7 февраля. ​

Автошоу в Палас де Конгре

Montreal Auto Show открывает двери с новыми премьерами автомобилей. Посетите Palais des Congrès с пятницы по 25 января и даже протестируйте выбранные электрокары. ​

Blue Rodeo празднует 40-летие

Blue Rodeo зажжёт сцену в Монреале в рамках тура Lost Together ко дню рождения коллектива. Кантри-рок на Place des Arts в субботу и воскресенье в 20:00. ​

Стендап с Graham Kay

Graham Kay выступит в Comedy Nest с номерами, знакомыми по The Late Show with Stephen Colbert. ​

Vintage Bazar на Плато

Ищете уникальные вещи? Bazar Vintage du Plateau в церкви Сен-Дени в субботу предложит одежду, украшения и игрушки. ​

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG