События выходных в Монреале: Igloofest и не только

Виктория Христова Янв 17, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 25 Просмотров

Эти события идеально впишутся в зимние выходные Монреаля — от танцев в мороз до шопинга и живой музыки!

 

Igloofest возвращается, объединяя фанатов электронной музыки! Живые сеты под звёздами в культовом иглу-деревне на пирсе Жака-Картье продлятся до 7 февраля.

Автошоу в Палас де Конгре

Montreal Auto Show открывает двери с новыми премьерами автомобилей. Посетите Palais des Congrès с пятницы по 25 января и даже протестируйте выбранные электрокары.

Blue Rodeo празднует 40-летие

Blue Rodeo зажжёт сцену в Монреале в рамках тура Lost Together ко дню рождения коллектива. Кантри-рок на Place des Arts в субботу и воскресенье в 20:00.

Стендап с Graham Kay

Graham Kay выступит в Comedy Nest с номерами, знакомыми по The Late Show with Stephen Colbert.

Vintage Bazar на Плато

Ищете уникальные вещи? Bazar Vintage du Plateau в церкви Сен-Дени в субботу предложит одежду, украшения и игрушки.

 

