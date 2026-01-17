Новая карта округов Квебека: минус два в Гаспезии и Монреале, плюс в Лорантидах

Электоральная карта, которая будет использоваться на выборах 5 октября, лишится одного округа в Гаспезии и ещё одного в восточном Монреале, зато обретёт два новых в регионах Лорантиды-Лонодо и Центр-дю-Квебек. Об этом в среду сообщила Комиссия по избирательному представительству (CRE), представившая финальную версию карты, призванную отразить изменения в численности избирателей.

Ключевые изменения в Гаспезии и Монреале

В Гаспезии округи Gaspé и Bonaventure объединились в Gaspé-Bonaventure, а Matane-Matapédia расширилась за счёт MRC de La Haute-Gaspésie, сохранив прежнее название вопреки закону 2024 года (MRC de La Mitis вышла за её пределы). CRE считает, что избиратели этих регионов сейчас перепредставлены в Национальном собрании. В восточном Монреале LaFontaine разделили между Pointe-aux-Trembles и Anjou-Louis-Riel, переименовав их в Pointe-aux-Prairies и Anjou-LaFontaine.

Политический резонанс и судебные баталии

Реформа вызвала бурю в Национальном собрании: депутаты всех партий опасаются потери политического веса Гаспезии. Депутат PQ от Matane-Matapédia Паскаль Берюбе предупредил, что расширенный округ станет «невыполнимым» для одного представителя из-за огромной территории. Закон 2024 года, единогласно приостановивший передел, Апелляционный суд признал неконституционным. Правительство Франсуа Лего уже обратилось в Верховный суд Канады за разрешением на апелляцию — решение ещё не вынесено.

Новые округа и статистика

Плюс один округ в растущих Лораентидах-Лонодо (+11,6% избирателей, рекорд по провинции): новый Bellefeuille охватит части Saint-Jérôme, Mirabel и Saint-Colomban. Всего изменены 51 из 125 округов — сдвинуты границы или названия. Закон об избирателях требует пересмотра после двух выборов для равновесия: каждый округ — около 51 тыс. избирателей с общими характеристиками. Председатель CRE Жан-Франсуа Бланше отстаивает реформу: «Устранение округа всегда вызывает эмоции, но демократия требует равного веса голоса».

Перемены затронут выборы 2025-го, усиливая представительство в динамичных регионах и балансируя старую карту под демографические сдвиги.

