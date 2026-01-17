SAQ расширяет доступ к алкоголю: «мини-агентства» в магазинах Квебека

Société des alcools du Québec (SAQ) готовит революцию для любителей вина и спиртного: уже к лету около 30–40 продуктов появятся в местных продуктовых и круглосуточных магазинах провинции. Об этом объявила государственная корпорация в среду вечером, планируя открыть 92 точки под брендом Zone SAQ в городских сетях.

Адаптация к ритму жизни потребителей

Вице-президент по эксплуатации продаж Isabelle Dufour объясняет шаг желанием заполнить «пробелы» на рынке. «Мы заметили, что клиенты не всегда добираются до ближайшего филиала SAQ, особенно в неурочное время», — отметила она. Zone SAQ в магазинах с расширенными часами работы позволит «выручить» покупателя, когда обычные точки закрыты. Пилотные проекты с весны тестировались в восьми магазинах Монреаля, Лаваля, Лонгёйя, Гранби и Левиса; полный запуск отложили в октябре для консультаций с заинтересованными сторонами.

Ответ на критику: контроль и ответственность

Инициатива вызвала споры. Союз сотрудников магазинов и офисов SAQ расценил Zone SAQ как шаг к приватизации, опасаясь, что ритейлеры не обеспечат продажу алкоголя с той же ответственностью. Dufour парирует: SAQ введёт строгие меры. Магазины пройдут проверки на продажу несовершеннолетним дважды в год с отчётами в SAQ, плюс случайные инспекции, как в фирменных точках. Выбранные по тендеру заведения уже имеют опыт с алкоголем или табаком, что минимизирует риски для общественного здоровья.

К лету 92 Zone SAQ преобразят шопинг в Квебеке, сделав любимые бутылки ближе к дому — при сохранении баланса между удобством и контролем. SAQ подчёркивает: это эволюция, а не революция в монопольной модели.

