Забастовка на бумажной фабрике Kruger в Ласалле: 150 рабочих вышли на бессрочный пикет

Главный спор — зарплаты и покупательная способность
«Предложения работодателя должны предотвратить обнищание рабочих с учётом инфляции за срок прошлого соглашения. Нет причин, почему успех Kruger не должен отразиться на нашей покупательной способности», — заявил президент профсоюза Бенуа Сен-Сир (Benoit St-Cyr). Рабочие фабрики, специализирующейся на бытовой бумаге известных брендов, отвергают текущие условия.
Позиция руководства Kruger
Руководство настаивает: «Мы сохраняем предложение — 16% повышения зарплаты за 4 года, включая 8% в первый год, плюс другие улучшения. Это уважительная сделка, восстанавливающая и усиливающая покупательную способность после инфляции». Компания ввела планы на случай забастовки, чтобы не прерывать поставки клиентам.
Город Ласаль и Монреаль следят за ситуацией: предыдущие акции уже нарушали производство, а бессрочный пикет может затянуться, усиливая давление на переговоры в условиях экономических вызовов 2026 года.
