Забастовка на бумажной фабрике Kruger в Ласалле: 150 рабочих вышли на бессрочный пикет

Виктория Христова Янв 16, 2026 Бизнес, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Экономика Оставить комментарий 27 Просмотров

Около 150 сотрудников бумажной фабрики Kruger в Ласалле, Монреаль, начали в понедельник бессрочную забастовку — третью по счёту после краткосрочных акций 21–22 ноября (36 часов) и 10–17 декабря (7 дней). Союз, входящий в Федерацию производственной промышленности CSN, требует достойных зарплат на фоне инфляции.

Главный спор — зарплаты и покупательная способность

«Предложения работодателя должны предотвратить обнищание рабочих с учётом инфляции за срок прошлого соглашения. Нет причин, почему успех Kruger не должен отразиться на нашей покупательной способности», — заявил президент профсоюза Бенуа Сен-Сир (Benoit St-Cyr). Рабочие фабрики, специализирующейся на бытовой бумаге известных брендов, отвергают текущие условия.

Позиция руководства Kruger

Руководство настаивает: «Мы сохраняем предложение — 16% повышения зарплаты за 4 года, включая 8% в первый год, плюс другие улучшения. Это уважительная сделка, восстанавливающая и усиливающая покупательную способность после инфляции». Компания ввела планы на случай забастовки, чтобы не прерывать поставки клиентам.

Город Ласаль и Монреаль следят за ситуацией: предыдущие акции уже нарушали производство, а бессрочный пикет может затянуться, усиливая давление на переговоры в условиях экономических вызовов 2026 года.

 

