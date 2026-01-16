Лаваль меняет график вывоза мусора: с еженедельного на раз в две недели с апреля

С 1 апреля в Лавале мусор будут вывозить раз в две недели вместо еженедельного графика, чередуя его с recycling. Мера призвана сэкономить около 3 миллионов долларов в год, снизить выбросы парниковых газов и побудить жителей активнее использовать компост и переработку, заявил советник Рэй Халил (Ray Khalil).

Цели реформы и экономия

«Идея — поощрять компостирование и recycling, ведь мусор не исчезает, а заполняет свалки, требуя новых мест», — объяснил Халил. Город подчёркивает подготовку: компост летом вывозят еженедельно, крупные многоквартирные дома сохранят еженедельный график мусора, а уроки других городов учтены, чтобы избежать ошибок.

Беспокойство жителей и оппозиция

Оппозиционный советник Дэвид Де Котис (David De Cotis) фиксирует недовольство: летом мусор на улицах две недели привлечёт грызунов, насекомых, запахи и жалобы, ухудшив жизнь в Лавале. Он требует общественных консультаций, но администрация мэра Стефана Буайе (Stephane Boyer) отказала, игнорируя соцсети, где люди жалуются на снижение услуг при росте налогов.

Опыт Монреаля и предупреждения

В боро Мерье–Ошелага–Майсоннев после перехода на биweekly жители жаловались на нашествие крыс, насекомых и вонь даже на оживлённых Онтарио-стрит с барами и ресторанами. «Боро стало менее привлекательным», — отметил Джонатан Хайун (Jonathan Haiun) из Ligue 33, группы за качество жизни на востоке Монреаля.

Город Лаваля уверяет в сопровождении жителей и ссылается на успешный опыт других муниципалитетов Большого Монреаля, обещая минимизировать риски.

