Лаваль меняет график вывоза мусора: с еженедельного на раз в две недели с апреля

Цели реформы и экономия
«Идея — поощрять компостирование и recycling, ведь мусор не исчезает, а заполняет свалки, требуя новых мест», — объяснил Халил. Город подчёркивает подготовку: компост летом вывозят еженедельно, крупные многоквартирные дома сохранят еженедельный график мусора, а уроки других городов учтены, чтобы избежать ошибок.
Беспокойство жителей и оппозиция
Оппозиционный советник Дэвид Де Котис (David De Cotis) фиксирует недовольство: летом мусор на улицах две недели привлечёт грызунов, насекомых, запахи и жалобы, ухудшив жизнь в Лавале. Он требует общественных консультаций, но администрация мэра Стефана Буайе (Stephane Boyer) отказала, игнорируя соцсети, где люди жалуются на снижение услуг при росте налогов.
Опыт Монреаля и предупреждения
В боро Мерье–Ошелага–Майсоннев после перехода на биweekly жители жаловались на нашествие крыс, насекомых и вонь даже на оживлённых Онтарио-стрит с барами и ресторанами. «Боро стало менее привлекательным», — отметил Джонатан Хайун (Jonathan Haiun) из Ligue 33, группы за качество жизни на востоке Монреаля.
Город Лаваля уверяет в сопровождении жителей и ссылается на успешный опыт других муниципалитетов Большого Монреаля, обещая минимизировать риски.
