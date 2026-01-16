Ямы на Эллердэйл-роуд в Хэмпстеде: постоянный ремонт запланирован на 2026 год

Улица Эллердэйл-роуд (Ellerdale Road) в Хэмпстеде, известная своими глубокими выбоинами, получит капитальный ремонт в 2026 году. Дорога, названная одной из худших в Монреале по версии CAA-Quebec за прошлый год, долгое время страдала от деградации из-за водопровода под ней и циклов заморозки-разморозки.
Причина проблем и бюрократические задержки
Дорога расположена над водопроводной магистралью, управляемой городом Монреалем, что требовало координации между мэрией Хэмпстеда и городской службой перед постоянным ремонтом, чтобы избежать повреждений инфраструктуры. Температурные колебания усугубляют ситуацию: «Это и вызывает разрушение покрытия», — пояснил представитель CAA-Quebec Николя Райан (Nicolas Ryan).
Местные водители жалуются годами: выбоины размером свыше метра портят шины, колёса и подвеску, особенно на участке у Кот-Люсьяк и Мэри-роуд. Мэр Хэмпстеда Джереми Леви (Jeremy Levy) подтвердил, что инженерное обследование завершено, а работы войдут в бюджет 2026 года с объявлением тендера.
Масштаб проблемы в Квебеке
По оценкам CAA-Quebec, для приведения всех дорог провинции в приемлемое состояние потребуется более 21 миллиарда долларов — сумма только для «удовлетворительного» уровня, без учёта улучшений. Райан подчёркивает необходимость координации властей всех уровней, так как бюрократия и устаревший дизайн дорог под тяжёлый транспорт усугубляют кризис.
Пока постоянный ремонт не начат, мэрия Хэмпстеда будет латать выбоины, но зимняя погода гарантирует новые. Это типичная история для Монреаля, где половина дорог требует внимания.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG