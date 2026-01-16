Ямы на Эллердэйл-роуд в Хэмпстеде: постоянный ремонт запланирован на 2026 год

Улица Эллердэйл-роуд (Ellerdale Road) в Хэмпстеде, известная своими глубокими выбоинами, получит капитальный ремонт в 2026 году. Дорога, названная одной из худших в Монреале по версии CAA-Quebec за прошлый год, долгое время страдала от деградации из-за водопровода под ней и циклов заморозки-разморозки.

Причина проблем и бюрократические задержки

Дорога расположена над водопроводной магистралью, управляемой городом Монреалем, что требовало координации между мэрией Хэмпстеда и городской службой перед постоянным ремонтом, чтобы избежать повреждений инфраструктуры. Температурные колебания усугубляют ситуацию: «Это и вызывает разрушение покрытия», — пояснил представитель CAA-Quebec Николя Райан (Nicolas Ryan).​​

Местные водители жалуются годами: выбоины размером свыше метра портят шины, колёса и подвеску, особенно на участке у Кот-Люсьяк и Мэри-роуд. Мэр Хэмпстеда Джереми Леви (Jeremy Levy) подтвердил, что инженерное обследование завершено, а работы войдут в бюджет 2026 года с объявлением тендера.

Масштаб проблемы в Квебеке

По оценкам CAA-Quebec, для приведения всех дорог провинции в приемлемое состояние потребуется более 21 миллиарда долларов — сумма только для «удовлетворительного» уровня, без учёта улучшений. Райан подчёркивает необходимость координации властей всех уровней, так как бюрократия и устаревший дизайн дорог под тяжёлый транспорт усугубляют кризис.​​

Пока постоянный ремонт не начат, мэрия Хэмпстеда будет латать выбоины, но зимняя погода гарантирует новые. Это типичная история для Монреаля, где половина дорог требует внимания.

