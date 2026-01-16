Вандализм на историческом здании пивоварни Molson в Монреале: граффити под знаменитыми часами

Знаменитое здание старой пивоварни Molson на улице Нотр-Дам подверглось вандализму в ночь с 9 на 10 января. Под монументальными часами на фасаде появились дополнительные буквы K, N, G и L, U, K, превратившие надпись Molson в нечто иное, а также изменённая первая O с эффектом стекающей краски.

Инцидент на набережной Святого Лаврентия

Полиция Монреаля (SPVM) получила вызов о порче имущества на промышленном здании на улице Нотр-Дам (Notre-Dame Street). По данным правоохранителей, происшествие произошло ночью между пятницей и субботой; проверены записи камер видеонаблюдения в районе, но арестов пока нет — расследование продолжается.​

Собственник Groupe Montoni подтвердил: «Нет признаков кражи, это изолированный акт». Представитель компании Жан-Батист Портрей (Jean-Baptiste Portrait) отметил, что объект охраняется по высшим стандартам, а в воскресенье на месте работала специализированная фирма по удалению граффити с сохранением исторического облика.

Реакция властей и разработчиков

«Такой инцидент, будь то искусство или нет, прискорбен, особенно для объекта культурного наследия», — заявил Портрей. В Groupe Montoni подали заявление в полицию в субботу и подчёркивают безопасность квартала Molson.​

Здание — часть будущего жилого квартала с парком и около 5000 единиц жилья, где 20% отводится под социальное жильё. Проект реализуют Groupe Montoni и Fonds immobilier de solidarité FTQ под эгидой города Монреаля.​

Некоторые в соцсетях называют граффити работой известных местных художников Kong и Sluk, чьи теги узнаваемы за точность исполнения, но официально это не подтверждено.​

