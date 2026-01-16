Семья погибшей в Монреале девушки требует справедливости: суд откладывает дело об убийстве

Семья 31-летней Таджан’и Дезир (Tadjan’ah Desir), скончавшейся после падения с третьего этажа балкона, публично выразила горе и гнев у стен монреальского суда в понедельник. «Моя дочь погибла с третьего этажа, мужчина убил её», — заявила мать погибшей, Ингрид Дезир (Ingrid Desir), спустя неделю после трагедии 1 января.

​

Трагедия в районе Mercier–Hochelaga–Maisonneuve

Инцидент произошёл около 8:15 утра 1 января в многоквартирном доме на улице Сент-Катерин-Ист (Ste-Catherine Street East) у перекрёстка с авеню Жанн-д’Арк (Jeanne D’Arc Avenue) в боро Мерье–Ошелага–Майсоннев (Mercier–Hochelaga–Maisonneuve). Очевидцы сообщили полиции, что видели, как мужчина толкнул женщину с балкона третьего этажа во время ссоры; она упала на тротуар и была доставлена в больницу в критическом состоянии.​

На месте арестовали 31-летнего Джеймса Терамена (James Theramene) из Лаваля, которого сначала обвинили в тяжком нападении (aggravated assault). После смерти Таджан’и в больнице через пять дней полиция Монреаля (SPVM) классифицировала дело как первое убийство в городе в 2026 году, а прокуратура объявила о подготовке дополнительных обвинений.​​

Краткое заседание и семейный протест

На коротком судебном слушании в понедельник защита запросила отсрочку до 15 января, чтобы дать прокуратуре время на доработку дела. Обвиняемый в суд не явился, и пока неясно, какие именно новые обвинения будут предъявлены — возможно, связанные с убийством.

​

Семья Дезир демонстративно покинула зал суда в ярости. «Я всё ещё в трауре, а теперь должна вернуться в суд в четверг. Только в пятницу смогу похоронить её», — сказала Ингрид Дезир, окружённая родными и друзьями перед зданием суда. «Она была моей Барби, моей девочкой», — добавила мать, вспоминая дочь.​

Фемицид или бытовое насилие?

По данным суда, инцидент классифицируется как домашнее насилие: Таджан’а была бывшей партнёршей обвиняемого. Женские и антинасилие организации уже называют случай фемицидом, подчёркивая системные проблемы с защитой женщин в Квебеке.​​

Терамэн остаётся под стражей в ожидании следующего слушания. Полиция Монреаля продолжает расследование, а семья требует быстрого правосудия в этом первом убийстве года.

