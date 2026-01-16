Спад продаж жилой недвижимости в Монреале и Квебеке в декабре 2025 года

Несмотря на общую динамику 2025 года, рынок перепродажи жилой недвижимости в метрополии Монреаль продемонстрировал снижение в декабре: продано 2831 объект, что на 10% меньше, чем 3145 сделок в декабре 2024 года, сообщает Ассоциация профессиональных риелторов Квебека (APCIQ). За весь 2025 год продажи в регионе выросли на 8%, а медианные цены поднялись во всех категориях жилья.

Положительный годовой итог в Монреале

Новые листинги в декабре достигли 2529, сократившись на 5% по сравнению с прошлым годом, но за год увеличившись на 9%. Медианные цены uniformly пошли вверх: односемейные дома — до 625 000 $ (+8%), плекс — 830 000 $ (+4%), копроприетэ — 425 000 $ (+1%).

Аналогичная картина по провинции

По Квебеку продажи декабря составили 5868, с падением на 12% к декабрю 2024-го. Годовой прирост — 8%. Новые листинги выросли на 5% до 31 461. Медианные цены провинции: односемейные — 495 000 $ (+8%), плекс — 679 500 $ (+9%), копроприетэ — 400 000 $ (+3%).

Замедление и в Квебеке

В метрополии Квебек декабрьские продажи упали на 15% до 663 единиц, хотя за год рост составил 5% к 2024-му. Это сезонное охлаждение на фоне хронической нехватки предложения продолжает подпирать цены. APCIQ ожидает стабилизации в 2026 году при улучшении экономических условий.

