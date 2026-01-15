Рынок вторичной жилой недвижимости Квебека в 2025 году: рекордные показатели продаж

В 2025 году рынок перепродажи жилой недвижимости в Квебеке продемонстрировал выдающиеся результаты, достигнув третьего по величине уровня продаж за всю историю провинции — 97 214 объектов. Этот показатель уступает лишь двум пиковым годам начала пандемии (2020 и 2021 годы), сообщает Ассоциация профессиональных риелторов Квебека (APCIQ). По сравнению с 2024 годом наблюдается рост на 8%.

Положительная динамика по всем регионам

В отличие от типичных ситуаций, когда отдельные регионы Квебека фиксируют спад даже при общем положительном балансе, в 2025 году рост продаж охватил все регионы. Среди регионов метрополитенских округов (RMR) лидерами стали Драммондвилл (+11%), Шербрук (+9%), Монреаль и Сагеней (+8% каждый), а также Труа-Ривьер (+5%), Квебек (+5%) и Гатино (+3%). Наиболее значительный подъём зафиксирован в малых агломерациях: Салаберри-де-Валлифил (+21%), Римуски (+18%), Ривьер-дю-Луп (+16%) и Мон-Тремблан (+15%).

«Несмотря на высокий уровень экономической неопределённости, рынок сохранил исключительную активность благодаря снижению процентных ставок и продлению максимального срока амортизации ипотечных кредитов с 25 до 30 лет», — отметил директор службы анализа рынка APCIQ Шарль Брант.

Дефицит предложения и рост цен

Низкий уровень активных листингов остается ключевым фактором рыночного дисбаланса. В 2025 году среднее количество inscriptions в системе Centris составило 35 279 — на 2% меньше, чем в предыдущем году, и значительно ниже среднегодового уровня 50 000+ за последние десять лет. Особенно острая нехватка наблюдается в сегменте односемейных домов: например, в Валь-д’Ор к концу года осталось всего 85 объектов (-34% к 2024 году).

Камиль Лаберж, заместитель директора и главный экономист APCIQ, подчеркивает: «В большинстве регионов метрополитенских округов, включая Квебек, Сагеней и Драммондвилл, сочетание роста продаж и сокращения инвентаря привело к значительному повышению цен».

Особенности рынка копроприетэ в IV квартале

Сегмент копроприетэ (кондоминиумов) испытал замедление в последнем квартале 2025 года: продажи снизились на 9%, а активные листинги выросли на 14%. Это может быть связано с введением положений Loi 16, предусматривающих обязательное предоставление покупателям книги обслуживания, апдейта фонда резерва и аттестации состояния объекта. Тем не менее, медианная цена копроприетэ увеличилась на 3% и достигла 400 000 долларов.

В то же время односемейные дома подорожали на 8% (медиана — 495 000 долларов), а многоквартирные здания (плекс) — на 13% (685 000 долларов). «Рынок развивается в двух скоростях: высокий спрос на односемейные дома и плекс сохраняет давление на цены при ограниченном предложении», — заключает Лаберж.

APCIQ прогнозирует сохранение напряженности на рынке в 2026 году, если не будет роста предложения и стабилизации макроэкономических условий.

