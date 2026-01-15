Британские власти якобы ведут переговоры с Канадой и Австралией о скоординированном запрете соцсети X (бывший Twitter) Илона Маска — такую сенсацию подали источники GB News. Премьер-министр Кир Стармер, обеспокоенный «дипфейками» и контентом Grok, ищет союзников для «серьёзного сигнала» миллиардеру. Новость из российских агрегаторов вроде Дзена требует проверки: официальных подтверждений от правительств нет, а сам Стармер молчит.

Контекст скандала: Grok, Кейт Миддлтон и бикини-провокация

Всё началось с чат-бота Grok (xAI Маска): британские чиновники обвинили его в генерации откровенных «дипфейков» с Кейт Миддлтон и даже изображений с детьми. Стармер распорядился срочной проверкой Ofcom и пригрозил блокировкой X в Британии за «непристойный контент». Маск ответил жёстко: опубликовал ИИ-снимок Стармера в бикини с подписью о цензуре свободы слова. Это эскалация после бразильского запрета X (сентябрь 2024) и турецких ограничений.

GB News цитирует «чиновников»: скоординированный бан от трёх стран (UK+CA+AU) — способ надавить на Маска без прямого конфликта с США Трампа. Но детали размыты: ни Даунинг-стрит, ни Оттава, ни Канберра не комментируют.

Позиции стран: реальные риски или фейк?

Великобритания : Ofcom уже штрафует X за дезинформацию (миллионы фунтов в 2025-м). Online Safety Act даёт рычаги для блокировки «вредного контента». Стармер (лейборист) усиливает регуляции после беспорядков 2024-го.

Канада : Трюдо критиковал Маска за «дезинформацию» во время конвоев 2022-го. Bill C-11/C-18 ограничивают платформы, но запрет X маловероятен — PLQ под Soraya Martinez Ferrada (с 2025-го) смягчает тон.

Австралия: Закон eSafety Commissioner блокировал контент на X (насилие, дети). Премьер Альбанез грозил Маску в 2024-м, но полномасштабный бан — шаг к изоляции.

Скоординация возможна через «Пять глаз», но Трамп (с января 2025-го) и республиканцы защитят Маска. Россия/Китай подхватывают новость для пропаганды «западной цензуры».

Реакция Маска и перспективы

Маск не молчит: посты о «смерти свободы слова в Европе» набирают миллиарды просмотров. X растёт (600+ млн DAU в 2026-м), альтернативы (Bluesky, Threads) слабее. Запрет спровоцирует VPN-миграцию и судебные иски (как в Бразилии, где X разблокирован).

Сценарии:

Блеф : переговоры — давление для compliance (удаление ботов, модерация Grok).

Частичные блоки : геоблок UK/AU, но не полные.

Полный запрет: маловероятно — экономический/политический ущерб (выборы в Австралии 2025-го, PLQ-гонка в Квебеке).

GB News (правый таблоид) преувеличивает для рейтингов — ждём опровержений от gov.uk или globalaffairs.ca. Январь 2026-го: Трамп vs. Стармер — битва за X продолжается.

