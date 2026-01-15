Редкая европейская малиновка в Монреале: неожиданность января 2026-го

​

Открытие и ежедневные визиты

Sabrina Jacob, любительница птиц, услышала незнакомый звук: «Я подняла глаза — он подлетел прямо ко мне на две секунды». С тех пор малиновка появляется ежедневно по 10–15 минут, предпочитая фруктовые деревья и парк у бетонных стен. Фотографы вроде Lori Bellerdine ждут в засаде: «Если не угадать время, пропустишь». Jacob подчёркивает: «Мы не гонимся — просто наслаждаемся». eBird зафиксировал 9 января (S293308191), Reddit и Instagram взорвались (595+ голосов).​

Биология и ареал: гость из Европы

Европейская малиновка (rougegorge familier) — икона зимних открыток: рыжего грудка, оливково-зелёная спина, длина 12–14 см, вес 16–22 г. Обитает от Британии до Скандинавии и Сибири, не мигрирует за океан. Отличается от американской (Turdus migratorius) размером, формой (круглая голова, тонкий клюв) и голосом (тише, мелодичнее). В Европе — символ уюта, садов и Рождества.

​

Как малиновка попала в Канаду?

Орнитолог Joel Coutu предполагает:

Корабль из порта Монреаля : птица «зайцем» переплыла Атлантику (дни/недели в трюме).

Погода : холодные фронты в Европе (снег в Париже) + северные ветры снесли во время миграции осенью 2025-го.

Не самолёт: маловероятно в багаже.

Возможно, здесь недели/месяцы. Зима Квебека (-20°C) — испытание: малиновки выживают в Европе на ягодах/насекомых, но канадский мороз рискован. Локальные деревья дают шанс.​

Хайп среди орнитологов: первый канадский рекорд

Социалки : Reddit (/r/birding) — «Bird: I’m super lost», 595 upvote; Instagram — «First lifer 2026!». Люди из США/провинций едут.

Медиа : CTV, Global News, Le Devoir — сотни орнитологов у парка.

Локально: Jacob надеется, что «пройдёт зиму и останется до весны».

Для канадцев — мечта: «Никогда не думал увидеть в своём дворе». Reddit: даже из Нидерландов/Португалии поражены хайпом.​

Перспективы: выживет ли «Chibb»?

Малиновка питается каштанами с сахаром, ягодами. Риски: хищники (кошки, ястребы), холод, голод. Успех — если адаптируется. Орнитологи мониторят via eBird, надеясь на фото/видео. Январь 2026-го запомнится: редкий гость осветил мрак Монреаля, напомнив — природа полна чудес даже в -15°C.​