Тяжёлая авария в Saint-Rémi: пикап врезался в снегоуборщик

Ранним утром воскресенья, 11 января 2026 года, около 3:00 на улице de l’Église в Saint-Rémi (регион Montérégie, Квебек) произошла серьёзная авария: пикап врезался в трактор-снегоуборщик, водитель грузовика находится в критическом состоянии. Провинциальная полиция Sûreté du Québec (SQ) вызвана на место, улица закрыта до 6:30 для расследования. Водитель снегоуборщика не пострадал, но мужчина 30+ лет, ехавший в пикапе один, доставлен в больницу с угрозой жизни.

​

Хронология и обстоятельства

Экстренные службы прибыли на rue de l’Église около 3:00. По предварительным данным SQ, снегоуборочный трактор чистил частный подъезд и выезжал, когда в него врезался пикап. Условия были тяжёлыми: ночь с сильным снегом и позёмкой по всему югу Квебека, видимость нулевая. Улица перекрыта до 6:30 для эксперта по реконструкции аварий — все гипотезы открыты: скорость, алкоголь, усталость или ошибка тракториста.​

Состояние пострадавшего и участники

Водитель пикапа (мужчина ~30 лет, один): тяжёлые травмы, «угроза жизни», в региональной больнице. SQ: «состояние критическое».​

Водитель снегоуборщика: без травм, работал на частном объекте (не муниципалитет).

Нет данных об алкоголе/наркотиках — тесты впереди. Пикап, вероятно, отбуксирован.

Расследование SQ

Эксперт по коллизиям работает на месте: тормозные следы, траектории, данные тахографа трактора. Плохие условия (снегопад субботней ночью) — фактор, но не единственный: проверят скорость, видимость фар, знаки. Montérégie — зона интенсивной уборки в январе, частные подрядчики рискуют на второстепенных улицах.​

Контекст зимних авариях в Квебеке

Январь 2026-го — снежный: юг Квебека под бураном, сотни мелких ДТП. Saint-Rémi (45 мин от Монреаля) — сельская зона с трассами и фермами, где частные снегоуборщики соседствуют с пикапами местных. Аналог: декабрьские аварии с тракторами в Laval. SQ усилила патрули, МТQ призывает снижать скорость в позёмке.​

Авария — напоминание: зимой в Квебеке снегоуборщики — «невидимая опасность». Расследование покажет вину, но для водителя пикапа главное — выжить. SQ просит свидетелей звонить 1-800-659-4264.​

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG