Поджог в Монреале: пожар в коммерческо-жилом здании на востоке города

Хронология событий
Звонки в 911 поступили около 3:00. Полицейские прибыли первыми, организовав эвакуацию жильцов и бизнеса. Пожарные взяли контроль, потушив огонь. Свидетели видели, как минимум одного подозреваемого, уезжающего на машине сразу после начала пожара. На месте нашли зажигательные материалы, указывающие на криминальный характер — дело классифицировано как поджог.
Это не первый инцидент в районе: в начале января (3–5-го) несколько пожаров в Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, включая жилые дома у Beaubien/Rodolphe-Mathieu (семья эвакуирована, Красный Крест помог).
Расследование и подозрения
Спикер SPVM Johany Charland подтвердила: «Поджог очевиден — материалы на месте». Подозреваемый уехал на авто, полиция ищет свидетелей и видео. Отряд по поджогам (arson squad) взял дело; мотивы неизвестны — возможно, страховка, споры или случайный акт вандализма. Район с высоким уровнем преступности: поджоги — частая проблема в смешанных объектах.
Последствия и меры
Здание эвакуировано, ущерб оценивается (коммерция + жильё). Никто серьёзно не пострадал, но один житель лечил дымовую интоксикацию. Пожарные и полиция мониторят, Красный Крест готов помочь displaced. Жителям советуют сообщать о подозрительных авто/людях.
Контекст пожаров в районе
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve — густонаселённый восток Монреаля с промышленностью, жильём и мигрантами. Январь 2026-го отмечен серией: 4 января — attic fire, семья без дома; 5 января — здание для нуждающихся. Холод усиливает риски (больше сил на вентиляцию). SPVM усиливает патрули.
Поджог на Sherbrooke — тревожный сигнал: расследование выявит, одиночка или серия. Монреальцы в районе просят больше камер и патрулей для безопасности
