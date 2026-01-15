Поджог в Монреале: пожар в коммерческо-жилом здании на востоке города

Ранним утром 12 января 2026 года в районе Mercier–Hochelaga-Maisonneuve вспыхнул пожар в смешанном коммерческо-жилом здании на Sherbrooke Street East у перекрёстка с Émile-Legrand Avenue. Полиция Монреаля (SPVM) получила несколько звонков в 911 в 3:00, первые патрули эвакуировали объект, передав дело пожарным. Жертв нет, но один человек получил помощь медиков из-за проблем с дыханием; следствие ведёт отряд по поджогам SPVM.

​

Хронология событий

Звонки в 911 поступили около 3:00. Полицейские прибыли первыми, организовав эвакуацию жильцов и бизнеса. Пожарные взяли контроль, потушив огонь. Свидетели видели, как минимум одного подозреваемого, уезжающего на машине сразу после начала пожара. На месте нашли зажигательные материалы, указывающие на криминальный характер — дело классифицировано как поджог.​

Это не первый инцидент в районе: в начале января (3–5-го) несколько пожаров в Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, включая жилые дома у Beaubien/Rodolphe-Mathieu (семья эвакуирована, Красный Крест помог).​

Расследование и подозрения

Спикер SPVM Johany Charland подтвердила: «Поджог очевиден — материалы на месте». Подозреваемый уехал на авто, полиция ищет свидетелей и видео. Отряд по поджогам (arson squad) взял дело; мотивы неизвестны — возможно, страховка, споры или случайный акт вандализма. Район с высоким уровнем преступности: поджоги — частая проблема в смешанных объектах.

​

Последствия и меры

Здание эвакуировано, ущерб оценивается (коммерция + жильё). Никто серьёзно не пострадал, но один житель лечил дымовую интоксикацию. Пожарные и полиция мониторят, Красный Крест готов помочь displaced. Жителям советуют сообщать о подозрительных авто/людях.​

Контекст пожаров в районе

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve — густонаселённый восток Монреаля с промышленностью, жильём и мигрантами. Январь 2026-го отмечен серией: 4 января — attic fire, семья без дома; 5 января — здание для нуждающихся. Холод усиливает риски (больше сил на вентиляцию). SPVM усиливает патрули.​

Поджог на Sherbrooke — тревожный сигнал: расследование выявит, одиночка или серия. Монреальцы в районе просят больше камер и патрулей для безопасности

