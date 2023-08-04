На днях многие адресаты провинциальной помощи от Квебека стали получать “письма счастья”. Речь идет об изменении правил получения соцпомощи, которую ранее можно было оформить на срок до 6 месяцев.

Теперь, чтобы получить / продлить пособие, нужно будет прийти в Service Canada с требуемым списком документов. Например, для украинцев, которые прибыли по программе CUAET, все чаще стали запрашивать:

Справки о доходах в Украине

Сведения о наличии недвижимости

Информацию о получении льгот и соцвыплат от государства (этот пункт больше касается семей с детьми)

Особенное внимание, скорее всего, будет направлено на тех, кто уже нашел работу. Пакет документов для проверки может меняться в зависимости от вашей ситуации. Однако, если вы планируете получать или продлевать выплаты от Квебека, стоит уже сейчас заняться сбором необходимых документов, подтверждающих вашу потребность в помощи. Ранее сумма провинциальной финансовой поддержки составляла около 900 CAD на взрослого и 1200 CAD на семью с ребенком. Следует отнестись внимательно к нововведениям и письмам, которые вы будете получать, иначе помощь могут просто прекратить.