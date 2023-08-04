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Новости Квебек меняет правила выдачи провинциальной помощи
Фото: https://www.mtlblog.com/

Квебек меняет правила выдачи провинциальной помощи

Anna Soboleva Авг 4, 2023 Новости, Общество, Финансы Оставить комментарий 148 Просмотров

На днях многие адресаты провинциальной помощи от Квебека стали получать “письма счастья”. Речь идет об изменении правил получения соцпомощи, которую ранее можно было оформить на срок до 6 месяцев.

Теперь, чтобы получить / продлить пособие, нужно будет прийти в Service Canada с требуемым списком документов. Например, для украинцев, которые прибыли по программе CUAET, все чаще стали запрашивать:

  • Справки о доходах в Украине
  • Сведения о наличии недвижимости
  • Информацию о получении льгот и соцвыплат от государства (этот пункт больше касается семей с детьми)

Особенное внимание, скорее всего, будет направлено на тех, кто уже нашел работу. Пакет документов для проверки может меняться в зависимости от вашей ситуации. Однако, если вы планируете получать или продлевать выплаты от Квебека, стоит уже сейчас заняться сбором необходимых документов, подтверждающих вашу потребность в помощи. Ранее сумма провинциальной финансовой поддержки составляла около 900 CAD на взрослого и 1200 CAD на семью с ребенком. Следует отнестись внимательно к нововведениям и письмам, которые вы будете получать, иначе помощь могут просто прекратить.

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