К юбилею Марка Анатольевича Захарова. Неделя вторая. Спектакль второй. «Фальстаф и принц Уэльский»

Потрясающий спектакль, кто бы что о нем ни говорил! Ибо когда к чему бы то ни было прикасается рука и талант Мастера, всегда получается шедевр, вне зависимости от наличия компонентов. То же самое произошло и в данном случае.

Потрясающий спектакль, кто бы что о нем ни говорил! Ибо когда к чему бы то ни было прикасается рука и талант Мастера, всегда получается шедевр, вне зависимости от наличия компонентов. То же самое произошло и в данном случае.

Давайте по порядку. Фарс, в основу которого положены шекспировские трагедии и комедии. Да-да, замахнулся Марк Анатольевич на Вильяма нашего Шекспира! А, собственно, почему бы и нет? Ведь в самой классической драматургии можно уловить, показать и даже поразмышлять над современными реалиями и метаморфозами.

Ну, вот, например, сам сюжет. Главные герои сегодняшнего спектакля – это весельчак и балагур, шут по имени Фальстаф. И принц, будущий король Генрих V. Литературной основой, и это очевидно, стали хроники Шекспира, посвященные царствованию короля Генриха IV и его сына, принца Гарри, коронованного Генрихом V. Фальстаф в прошлом рыцарь, а ныне – безнадёжный гуляка и пьяница, типичный комический персонаж. Принц Уэльский, несмотря на титул и происхождение, пропадает вместе с ним в кабаках, где много и пространно рассуждает о многом: о власти, о деньгах, о женщинах. Типично мужские посиделки-общалки.

Однако, по ходу действия, Фальстаф неожиданно раскрывается зрителю с новой стороны. И уже за маской шута начинает проглядываться совершенно новое лицо. Образ принца Уэльского также претерпевает значительные перемены. Ведь получив заветную власть, он демонстрирует совсем не добрые качества. Срез дня сегодняшнего как в героях, так и в лицах.

Те диванные критики, которые обратили внимание лишь на некоторые нестандартно оформленные фразы в спектакле, собственно, ничего и не поняли. Диванным критиком для понимания быть недостаточно. Перед нами – очень глубокий, наполненный смыслом, многослойный спектакль. Конечно, не для каждого зрителя. Особенно не для того, кто привык собирать зерна с поверхности. Тут – копнуть, осмыслить, сравнить, додумать полагается. И прежде всего вспомнить, что для понимания не стоит быть ханжой, это не добавляет остроты разума. Лучше спуститься на землю и оценить всю глубину и весь размах невероятной постановки.

Вот, смотрите, принц Уэльский, который борется за престол со своим старшим братом. Эдакий условный «Робин Гуд», отнимающий дары у богатых, но не отдающий их бедным и нуждающимся. И с ним напарником вечно следует вроде бы смешной и добрый Фальстаф. Вроде бы… Когда человек облекается властью, он очень часто становится деспотом, начиная действовать в отрыве от народных суждений, мнений, настроений. То есть не выдерживает карьерных взлетов. Или, наоборот, снимает маску человека. И это сплошь и рядом мы видим в повседневной жизни. И понимая это, ни один из нас свое отношение не выражает языком сонетов того же Вильяма нашего Шекспира, а как раз использует ту лексику, которая звучит со сцены. Так в чем неправда-то, господа?

Мне очень понравилась и запомнилась сцена обращения к народу, к зрителям в зале. Много ли вы назовете спектаклей, где явно звучит вызов режиссера и актеров? Где явно звучит предупреждение ко всем нам? Где Марк Анатольевич, на секунду как бы забыв о Шекспире, просто взывает к людям, прося их опомниться и посмотреть на то, кем они становятся! Много таких спектаклей, а? То-то же!

Я не помню, сколько раз видела спектакль. Не менее пяти – точно. И каждый раз находила для себя что-то ранее не расслышанное, ранее не пронзившее, ранее не прокрученное. Две части спектакля – это два непохожих мира. После первого – некая нега, улыбка, спокойствие. Но, зная Марка Анатольевича, невероятное предвкушение чего-то потрясающего и неожиданного. Поэтому в первый раз антракт для меня длился невероятно долго. Равно как и раздражали (каюсь-каюсь) беспечно ходящие- прогуливающиеся люди. Мне нужно было скорее получить продолжение! Меня влекло в зал! И это ожидание полностью оправдала вторая часть спектакля: фейерверк эмоций –от боли и жути до восторга и откровения. И вроде бы – практически все это ты знаешь и видишь. Но, подобно другим, открыть это миру – силенок не хватает, смелости не достает. А тут – пожалуйста! Все то, что клокочет внутри – проявилось без масок и вуалей.

Музыка, живой оркестр, спецэффекты, отличнейшая стенография… И моя любимая актриса, исполняющая рэп! Да только ради этого стоит смотреть! Вообще, в каждом спектакле Александра Марковна противостоит предлагаемому абсурду. В ее игре всегда звенит какой-то пронзительный «колокольчик» – страдания, жертвенности, обречённой душевной чистоты. Кто-то назвал ее «вечной Офелией» в плане выразительности любви и честности. Собственно, как и в жизни. И победа, вне зависимости от закрученности сюжета, все равно на стороне добра. Так и будет!

Дмитрий Певцов с одной стороны, поразил. С другой стороны, а вживался ли он в образ? Мне почему-то кажется, что если человек вот совсем уж другой, настолько правдиво антипода ему сыграть не дано. Приблизиться – да. Но на 100% перевоплотиться – нет. Судите сами: принц Гарри долгое время кутил с приятелями в трактире, водился с толстячком Фальстафом, а потом стал королём и перестал быть человеком. Это воплощено недвусмысленно: сев на трон, взмывающий тут же вверх, принц Гарри корчится и стонет, как будто в него вселяется неведомая сила. Из обычного парня он превращается в довольно злобную марионетку и гонит прочь своих бывших друзей. Перевоплощение ли?

Квикли, сыгранная Олесей Железняк (я видела именно с ней, хотя этот персонаж был сыгран и замечательной Натальей Щукиной) – хозяйка трактира под ярким названием «Кабанья голова». Именно здесь непочтеннейшее собрание принца со своими друзьями-товарищами, вынашивало разбойничьи и гадкие планы, при этом горланя песни. Собственно, как всегда, Марк Анатольевич – пророчествует. Квикли, кстати, кто не в курсе, по-английски означает «быстро», «наспех». Опять-таки, без комментариев. Да, и «Миссис Квикли поскользнулась при попытке бегства»… У меня о ней, о той, которую видела – всё! О другой наверно стоило написать иначе.

И все же, не растекаясь маслом по древу, попробую резюмировать. Три красных нити сюжета переплелись. Точнее, их переплел Марк Анатольевич, завязав у основания в настолько крепкий узел, что разруби его – и ни одна нить не сможет существовать в отдельности. Власть, любовь и шутовство – их имена. Власть, данная Гарри – это и фарс, что есть шутовство, и любовь к ней же. Любовь не выдерживает столкновения с властью и являет возлюбленного Гарри в чем-то даже шутом. Пусть ужасным, но шутом. Шутовство – это вообще конек Марка Анатольевича. Смягчая паразитизм героев, он надевает на них маски лицедеев. Балакирев и Комяга – тому явные примеры.

В одной из сцен спектакля Фальстаф вдруг на несколько мгновений становится серьезным и признается, что его образ как обжоры и труса,. – всего лишь маски и личины, за которыми сэр Джон скрывает подлинное естество. Ни много, ни мало – натуру философа. Но одно другого ведь не отменяет. Король Пруссии Фридрих II Великий, например, был потрясающим философом, но при этом невероятным деспотом. И другом Вольтера, кстати. Султан Селим в османской империи славился философскими трактатами и дичайшим деспотизмом. Так что, не оправдался товарищ Фальстаф. А лишь усугубил.

Ну, и о леди Перси, хотя я о ней уже слегка написала. И собственно говоря, именно из-за актрисы, ее сыгравшей, смотрела и не раз этот спектакль. Но продолжу. Знаете, кто-то назвал ее «Британской Жанной Д’Арк». А мне она больше в чем-то напоминает все-таки русскую героиню. В наших сказаниях и былинах не раз мне попадались сказания о женщинах, которые беззаветно любя своих мужей, бросались на их защиту, обрезав косы и переоблачившись в мужской костюм. Вот в какой-то момент мне в образе уже Кэт виделись именно они. Лирика, фарс, смех, сиюминутные перевоплощения – всё это присуще героине, которой движет лишь любовь и сострадание, верность и преданность. Поэтому, не Жанна она британская, а все же больше Василиса наша или Забава. Как таких в былинах зовут, не помню точно.

И если в первом акте она все-таки несколько ветренная, несколько жеманная натура, то после антракта – это сильная и волевая личность! Это женщина, подобная той металлической спирали, которой декорирована сцена. И предательство дорогого ей человека вонзается окончанием этой спирали, этим условно скажем, штопором, ей в сердце. Нежно играющих на лютне и залихватски читающих рэп не любят те, кто, словно Карлсоны с пропеллером, взмывают к самым невиданным высотам во власти. Они не любят в принципе. Ибо их-то не любят еще сильнее. «Одурели от полномочий! Распространяется болезнь у наших идиотов!» – вещает герой Певцова. А распространитель, позвольте, кто? Кто чадящий источник?

Брат убивает брата, коварно обманув его, а любовь топчет, как подножную высохшую траву. Библейская история от начала сотворения мира актуальна и по сей день.

И еще буквально два слова об одном совсем не герое. Просто персонаже. На сцене появляется «Гонец» в исполнении Ивана Агапова. В способности нести галиматью ему уже давно нет равных. Ибо если талантом не пользоваться, получается «Гонец», который, собственно, не нужен ни для чего, кроме как для усиления ощущения лёгкого и бодрого безумия. Он справился. Ибо попал в родную стихию.

Подытожу: спектакль лишь для думающих, мыслящих, сопоставляющих и сострадающих неханжей. Тех, для кого такое избитое нынче слово «послевкусие» является смыслом постижения многих истин. И взгляда на себя со стороны. Рекомендую найти этот спектакль в записи и посмотреть! Сняв маску фарисейства, лицемерности и притворства.

Я была в неописуемом восторге и моя охапка желтых роз была лишь мелкой благодарностью за накатившую бурю эмоций!

@Все фото взяты из различных открытых Интернет- источников