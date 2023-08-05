В Квебеке запретят ароматизировать вейпы с 31 октября

Продажа ароматизированных жидкостей для электросигарет (вейпов) будет запрещена с 31 октября в провинции Квебек.

Продажа ароматизированных жидкостей для электросигарет (вейпов) будет запрещена с 31 октября в провинции Квебек.

Постановление об этом было принято весной 2022 года. Правительство провинции подтвердило запрет.

«Эти новые правила, касающиеся продуктов для вейпинга, направлены, в частности, на защиту молодых людей от вредных и тревожных последствий вейпинга, — прокомментировал запрет министр здравоохранения Кристиан Дюбе. — Это наша ответственность, и мы позаботимся о том, чтобы эти вещества стали менее привлекательными для всех».

Правительство провинции обеспокоено ростом потребления вейпов среди молодежи, особенно в средней школе. Если в 2013 году электронными сигаретами пользовались 4% молодых людей, то в 2019 эта доля увеличилась до 21%.

Новые правила ограничат максимальную концентрацию никотина в жидкостях для вейпов в 20 мг на миллилитр, объем резервуаров до 2 мл, а объем контейнеров для заправки — 30 мл.