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Новости В Канаде посчитали, как рост числа мигрантов увеличит дефицит жилья
Многоквартирный дом

В Канаде посчитали, как рост числа мигрантов увеличит дефицит жилья

Виктория Христова Авг 5, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде посчитали, как рост числа мигрантов увеличит дефицит жилья отключены 30 Просмотров

Дефицит жилья в Канаде увеличится на 500 тыс. единиц за два года, если миграция в страну продолжится теми же темпами, что и сейчас, говорится в отчете TD Economics.

Дефицит жилья в Канаде увеличится на 500 тыс. единиц за два года, если миграция в страну продолжится теми же темпами, что и сейчас, говорится в отчете TD Economics.

Экономисты Беата Каранчи, Джеймс Орландо и Риши Сондхи подсчитали, что за год население Канады выросло на 1,2 млн человек. Это более чем вдвое превышает прирост населения в 2019 году.

Федеральное правительство рассчитывает принимать по 500 тыс. человек в года для решения проблемы нехватки рабочей силы и омоложения населения. Однако экономисты подсчитали, что такая политика обернется усилением дефицита жилья.

«Недавняя политика правительства по ускорению строительства вряд ли станет временной мерой в этот короткий период времени из-за естественных задержек, которые существуют в корректировке предложения», — говорится в документе.

По мнению аналитиков, в сочетании с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, прирост населения создает рекордный дисбаланс между спросом и предложением жилья. Правительству предлагается пересмотреть миграционную политику в сторону сокращения миграции, чтобы позволить предложению догнать спрос.

Согласно статистике, цены на жилье в Канаде увеличиваются примерно на 3% в год, а население росло в среднем на 1,5% в год, а потом рост подскочил до 2,7% в 2022 году. В то же время рост цен на жилье достиг 5% в год в дополнение к высокой инфляции.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация подсчитала, что к 2030 году стране необходимо построить на 3,5 миллиона домов больше, тогда доступность жилья улучшится.

 

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