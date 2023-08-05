Kartina TV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Фильм «Солнце на вкус»

Видеотека Premier представляет фильм «Солнце на вкус». Картина повествует о 12-летнем мальчике по имени Тимур, который приезжает на каникулы в Узбекистан, чтобы наведать дедушку. Уже в первый вечер среди кучи давнего хлама в дедушкином сарае Тимур находит таинственный медальон с непонятными символами. Оказывается, что найденный предмет может служить ключом к древним сокровищам Бухарского эмира. Теперь юному герою необходимо отыскать путь к таинственным Часам Мудрецов, попасть в лабиринт времени (и успешно из него выбраться), а также спасти всю свою семью.

Видеотека more.tv – Сериал «Диагноз “Везучая”». Премьера!

Видеотека more.tv радует премьерой криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» с Аглаей Тарасовой, Кириллом Кяро и Полиной Гухман в главных ролях. В центре внимания оказывается красавица Лика, известная в криминальных кругах своей необъяснимой удачей. Она способна принести стопроцентный успех любой афере, если её просто взять в долю. Когда же один из криминальных авторитетов решает сделать её своим личным талисманом, героиня пускается в немыслимую авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном, которого несправедливо обвиняют в краже миллионов. Принесёт ли удачу Лика в этот раз?

Видеотека START – Сериал «257 причин чтобы жить»

В видеотеке START доступен для просмотра нашумевший сериал «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой. Сериал представляет собой вдохновляющую историю о том, как не откладывать жизнь на потом. В этом проекте создатели попытаются легко и даже остроумно поговорить со зрителем на серьезные темы: это и болезнь, и синдром отложенной жизни, и дружба между непохожими людьми. Полина Максимова на экране проекта поделится со зрителями мыслями девушки, которая побывала на грани жизни и смерти, но всё равно не потеряла чувство юмора.

Видеотека Premier – Мультсериал «Фиксики»

Фиксики – это очень маленькие существа, проживающие во всевозможных приборах. Их главная задача – чинить любые поломки. В центре сюжета оказываются фиксики, живущие в доме восьмилетнего ДимДимыча. Каждый раз, когда здесь что-то начинает барахлить, герои с Симкой и Ноликом во главе идут на помощь. Благодаря этому проекту любознательные малыши узнают много интересного и полезного.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9