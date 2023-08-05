Сланцы Бёрджесс в парке Йохо – знаменитое на весь мир место палеонтологических находок

Место, где благодаря обилию невероятных палеонтологических находок учёные изучают древнюю историю планеты Земля.

Сланцы Бёрджесс являются одним из самых знаменитых и важных палеонтологических мест на земле. Они расположены в Национальном парке Канады Йохо в Скалистых горах, в провинции Британская Колумбия. Сланцы Бёрджесс – наверно, самое удивительное место палеонтологических находок на планете.

Происхождение

Эти сланцы датируются камбрийским периодом, около 505 миллионов лет назад. В то время это место было подводным рифом. Ряд подводных оползней засыпал организмы, обитавшие здесь, сохраняя их в исключительных условиях.

История

Сланцы были обнаружены в 1909 году Чарльзом Дулиттл Уолкоттом, палеонтологом из Смитсоновского института. В 1960-70-х годах их важность была переоценена благодаря работам других ученых.

Значение

Сланцы Бёрджесс ценны тем, что исключительно хорошо сохранили организмы, включая их мягкие части. Это дает уникальное представление о морской жизни в камбрийский период, когда произошла так называемая Камбрийская эксплозия – быстрое увеличение разнообразия жизни.

Фоссилии сланцев Бёрджесс показывают невероятное разнообразие жизни, представляя множество филумов и классов животных. Они помогли переосмыслить наше понимание эволюции жизни на Земле и показать, что жизнь была сложной и разнообразной гораздо раньше, чем думали ранее.

Сланцы Бёрджесс являются ценным окном в критически важный период истории жизни, открывая более богатую и сложную картину биологической эволюции. Сайт теперь защищен как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк Йохо

Национальный парк Йохо расположен в провинции Британская Колумбия, Канада, и является частью системы Канадских Скалистых гор. Он занимает площадь около 1 313 квадратных километров.

Парк известен своей потрясающей природной красотой, включая величественные горы, ледники, впечатляющие водопады, такие как водопады Такаккав, и кристально чистые озёра и реки. Один из наиболее известных объектов парка — сланцы Бёрджесс, которые представляют собой важный палеонтологический памятник.

Расстояние от Квебека до сланцев Бёрджесс и парка Йохо:

Расстояние от Квебека до сланцев Бёрджесс составляет примерно 3 500-4 000 километров, в зависимости от точки отправления в Квебеке. Путешествие может быть совершено на автомобиле, поезде или самолёте. Самый быстрый способ добраться до парка — это полететь до международного аэропорта Калгари, а затем доехать на автомобиле или автобусе, что займет ещё 2-2,5 часа.

Национальный парк Йохо является замечательным местом для посещения, где можно насладиться невероятными природными пейзажами и узнать больше о древней истории Земли.