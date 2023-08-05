Краткие биографии самых известных деятелей из истории Квебека и Канады

Продолжаем рассказывать о самых известных квебекцах, в чью честь названы улицы, площади, больницы, железнодорожные вокзалы, станции метро и многие другие места.

Ирма ЛёВасёр (Irma leVasseur). 1877-1964. Первая женщина врач в Квебеке. Начала работать врачом в Нью-Йорке. Чтобы получить разрешение на практику в Квебеке, была вынуждена обратиться в Законодательную Ассамблею с требованием изменить закон. Военврач в ходе Первой мировой войны. Основала детскую монреальскую больницу.

Аббат Лионель Гру (L’abbé Lionel Groulx). 1878-1867. Известнейший теолог, философ и историк Квебека. Выдвинул идею национального пробуждения квебекцев. Его труды вызвали большие споры в двадцатых годах прошлого века. Его именем названа станция метро Лионель-Гру.

Эдуард Монпти (Édouard Monpetit). 1881-1954. Экономист, писатель, профессор Монреальского университета, почётный доктор ряда университетов мира. Основал знаменитую сегодня Школу Общественных наук. Памятник Монпти установлен на территории кампуса Монреальского университета. Его именем названа улица.

Леон Трепанье (Léon Trépanier). 1881-1967. Политический деятель, историк. По его инициативе установлен нынешний крест на горе Монрояль. Возглавлял комиссию по празднованию трёхсотлетия Монреаля в 1941 года. С 1942 года заместитель начальника призывной службы Канады. Опубликовал ряд важнейших исторических трудов.

Шарль Мариус Барбо (Charles Marius Barbeau). 1883-1969. Выдающийся квебекский этнолог, пионер изучения фольклора Канады. Собрал многочисленные рассказы и песни, основал архивы народных песен и сказаний. Музей Мариуса Барбо находится в Сен-Жозеф-де-Босе.

Брат Мари Викторен (Frère Marie Victorin). 1885-1944. Священник, биолог, профессор ботаники в Монреальском университете, доктор наук. Впервые описал ряд растений Канады. Основал Ботанический институт и Ботанический сад Монреаля.

Реджинальд Фессенден (Reginald Fessenden). 1886-1932. 23 декабря 1900 года первым в мире передал голосовые радиосигналы (до этого Попов и Маркони передавали только «точки и тире») на расстояние 1 километра. Первые слова, произнесённые в эфире Фессенденом: «Господин Тьесен, у вас там снег идёт?» Позже работал в министерстве обороны Канады, разрабатывая радиоаппаратуру.

Марк Аврелий Фортен (Marc Aurèle Fortin). 1888-1970. Квебекский художник. Работал в разных стилях. Ослеп и парализован в 1955 году. За полвека работы создал ряд замечательных полотен, славился умением передавать оттенки света. Полотна выставлены во многих музеях мира. Самая большая коллекция – в Музее изящных искусств Монреаля.

Камилен Уд (Camilien Houde). 1889-1958. Известный политический деятель Квебека. Избран мэром Монреаля в 1928 году и остаётся на этом посту до 1954 года, с перерывами, самым длинным из которых стало заключение в лагере с августа 1940 года по 1944 год в связи с активным сопротивлением Уда мерам по призыву на военную службу квебекцев.