Что можно ввозить в Канаду, возвращаясь из зарубежной поездки, и в каких количествах

Основные таможенные правила, касающиеся ограничений по сумме ввозимых товаров и предметов при возвращении в Канаду из путешествия.

Вы живёте в Канаде, вы отправились на отдых, в командировку, по личным делам в другие страны и возвращаетесь из поездки? С возвращением вас, но не забудьте о нескольких правилах, которые при прохождении таможни нарушать не следует.

Во первых, если вы отсутствовали в Канаде менее суток, вы не имеете права ввозить беспошлинно никакие товары. Вам зададут соответствующий вопрос на границе или же вам придётся заполнить декларацию, и если вы “забудете” указать купленную бутылочку вина, а таможенник, прищурившись, спросит “а если найду?” и бутылку найдет, то придётся не только пошлину заплатить, но и штраф.

Во-вторых, если вы отстутствовали больше суток, но менее 48 часов, то у вас право на ввоз товаров беспошлинно общей суммой на 200 долларов. Но есть важные уточнения, а именно:

Сигареты и алкоголь в эту сумму не входят, за них уплатить налог и пошлину придётся. Все товары (суммой до 200 долларов) должны ввозиться в момент вашего въезда в страну. То есть отправить их по почте нельзя. Самое важное уточнение, о котором регулярно забывают: если общая сумма товаров превышает 200 долларов, то правило беспошлинного ввоза не действует. То есть, если вы ввозите товары на 300 долларов, то бесполезно настаивать на том, что вы не должны платить пошлину на товар в сумме 200 долларов, а готовы заплатить лишь за товары стоимостью сто долларов, которые вышли за пределы лимита в 200 долларов. К сожалению, регулярно об этом забывают, обычно, ввозя купленные вещи на сумму, скажем, в 250 долларов, и удивляясь, когда в таком случае таможня добро на бесплатный ввоз не даёт.

В-третьих, если вы отсутствовали 48 часов, но менее 7 суток, у вас есть право ввезти бесплатно товары на сумму в 800 долларов. Но, опять же, товары должны быть с вами в момент пересечения границы.

В этом случае вы имеет право ввезти полтора литра вина, или же 1,14 литра крепкого алкоголя, или же 8,5 литров пива. У вас также есть право на ввоз без пошлины 200 сигарет, 50 сигар, 200 г. табака фабричного изготовления и 200 табачных палочие. Причём отдельные виды табачных изделий и алкоголя могут быть включены в сумму за товары, не облагающиеся пошлиной. Если общая сумма превышает 800 долларов, придётся заплатить пошлину, но по особому тарифу, учитывающему право на беспошлинный ввоз товаров на 800 долларов. Все ввозимые товары, напомним, должны быть с вами в момент вьезда в Канаду.

В-четвёртых, если вы отсутствовали в Канаде свыше 7 суток, то сумма в 800 долларов остаётся неизменной, равно, как и количество ввозимого алкоголя и табачных изделий (с определёнными послаблениями в случае отдельных видов табачных изделий и отдельных алкогольных напитков. Но, в отличие от требования иметь при себе все ввозимые товары в момент пересечения границы, то если вы отсутствовали свыше семи суток, вы можете отправить товары по почте или отдельным багажом. За исключением табака и алкоголя – эти товары вы должны и в этом случае ввозить лично.

В-пятых, часто задаётся вопрос о правилах ввоза товаров, если человек отсутствовал не просто свыше семи суток, а несколько месяцев и более (например, пенсионер). В этом случае действуют те же правила, что при ввозе товаров при отсутствии в Канаде от семи суток. Никаких увеличений сумм на снихождение после срока отсутствия в 7 суток не предусмотрено.

И разумеется, если вы купили за границей автомашину, то без уплаты пошлины её не пропустят, ни новую, ни старую.

Есть целый ряд других положений, касающихся требований уплаты пошлин на отдельные товары и на ввоз товаров (особенно продуктов питания, таких как мясные, молочные и прочие), но мы расскажем от этих требованиях через несколько дней.