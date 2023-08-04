В Канаде подсчитали потери здравоохранения во время борьбы с COVID-19

Потери здравоохранения Канады, включая существенное снижение числа операций, подсчитал Канадский институт медицинской информации (CIHI).
Исследователи обнаружили, что за первые два с половиной года эпидемии в Канаде было проведено примерно на 743 тыс. операций меньше, чем в 2019 году. Падение составило около 13%.
Несмотря на такие сокращения, сверхурочные часы работы в государственных больницах Канады с 2020 по 2021 год увеличились на 15%. Среди других проблем были названы нехватка персонала, выгорание работников, уровень доступа к личной медицинской информации. Примерно 10% канадцев отмечают, что не имеют постоянной поликлиники или больницы.
Отмечается, что были изучены данные по всем провинциям, кроме Квебека, которые не предоставил данных добровольно. Таким образом, в отчете не отражены данные по 8,8 млн человек.
Отставание в числе операций приводит к тому, что на местах придется увеличить число операций до уровня выше уровня до эпидемии, тогда есть шанс наверстать упущенное.
Также выяснилось, что в более бедных районах Канады падение числа операций было существенно большим. В частности, это касалось операций на сердце, по замене тазобедренного и коленного суставов, а также удалению катаракты.
«Это была общая картина по всей стране. Мы знаем, что COVID больше повлиял на районы с низким доходом, поэтому, возможно, [некоторым пациентам] пришлось отложить собственную операцию, потому что у них — или у кого-то из членов семьи — был COVID, и они не имели права на операцию в запланированное время», — сообщила вице-президент CIHI по исследованиям и анализу Кэтлин Моррис. Она подчеркнула, что представители рабочего класса имеют существенно меньший уровень доступа к хирургии, чем более обеспеченные граждане.
Напомним, дефицит медицинских работников в Канаде столь велик, что министр здравоохранения Канады с сотрудниками ездил нанимать медиков в Ирландию.