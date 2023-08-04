В Канаде подсчитали потери здравоохранения во время борьбы с COVID-19

Потери здравоохранения Канады, включая существенное снижение числа операций, подсчитал Канадский институт медицинской информации (CIHI).

Потери здравоохранения Канады, включая существенное снижение числа операций, подсчитал Канадский институт медицинской информации (CIHI).

Исследователи обнаружили, что за первые два с половиной года эпидемии в Канаде было проведено примерно на 743 тыс. операций меньше, чем в 2019 году. Падение составило около 13%.

Несмотря на такие сокращения, сверхурочные часы работы в государственных больницах Канады с 2020 по 2021 год увеличились на 15%. Среди других проблем были названы нехватка персонала, выгорание работников, уровень доступа к личной медицинской информации. Примерно 10% канадцев отмечают, что не имеют постоянной поликлиники или больницы.

Отмечается, что были изучены данные по всем провинциям, кроме Квебека, которые не предоставил данных добровольно. Таким образом, в отчете не отражены данные по 8,8 млн человек.

Отставание в числе операций приводит к тому, что на местах придется увеличить число операций до уровня выше уровня до эпидемии, тогда есть шанс наверстать упущенное.

Также выяснилось, что в более бедных районах Канады падение числа операций было существенно большим. В частности, это касалось операций на сердце, по замене тазобедренного и коленного суставов, а также удалению катаракты.

«Это была общая картина по всей стране. Мы знаем, что COVID больше повлиял на районы с низким доходом, поэтому, возможно, [некоторым пациентам] пришлось отложить собственную операцию, потому что у них — или у кого-то из членов семьи — был COVID, и они не имели права на операцию в запланированное время», — сообщила вице-президент CIHI по исследованиям и анализу Кэтлин Моррис. Она подчеркнула, что представители рабочего класса имеют существенно меньший уровень доступа к хирургии, чем более обеспеченные граждане.

Напомним, дефицит медицинских работников в Канаде столь велик, что министр здравоохранения Канады с сотрудниками ездил нанимать медиков в Ирландию.