В Канаде нашли тело юноши, предположительно, пропавшего при наводнении

Тело юноши, обнаруженное в Адвокат-харбор, штат Северная Каролина, предположительно, принадлежит пропавшему при наводнении в Канаде молодому человеку.

Тело юноши, обнаруженное в Адвокат-харбор, штат Северная Каролина, предположительно, принадлежит пропавшему при наводнении в Канаде молодому человеку.

Тело было обнаружено прохожим, выгуливавшим свою собаку. Оно передано правоохранителям. «Мы работаем со Службой медицинской экспертизы Новой Шотландии, чтобы точно идентифицировать останки», — сообщил сотрудник службы поддержки RCMP Новой Шотландии суперинтендант Шон Олд.

Район, в котором было найдено тело, расположен примерно в 75 километрах от места исчезновения юноши.

Напомним, 22 июня во время сильного наводнения, случившегося от проливных дождей, пропали без вести четыре человека: двое взрослых и двое детей. Тела остальных троих погибших были найдены ранее, четвертого продолжали искать.