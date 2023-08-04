Фестиваль камерной музыки Bic – он же Фестиваль концертов района островов Bic

5 августа открывается Фестиваль камерной музыки островов Bic в районе Нижнего течения реки Св.Лаврентия (Bas-Saint-Laurent).

5 августа начинается неделя музыки в районе островов Bic – небольшого архипелага в заливе Святого Лаврентия. Фестиваль завершится 12 августа. На самом деле, концерты проходят уже с середины июля, но 5 августа состоится торжественное открытие фестиваля и с этого дня будут выступать самые именитые музыканты Канады, США и Европы.

Фестиваль камерной музыки Bic (Festival de musique de chambre de Bic) – это ежегодный квебекский музыкальный фестиваль, который проходит в августе в городе Римуски (Rimouski). Фестиваль был основан в 2003 году скрипачкой Элизабет Валлард (Élizabeth Wallard) и клавесинистом Люком Босежур (Luc Beauséjour) с целью продвижения камерной музыки и поддержки молодых талантов.

Каждый год фестиваль представляет разнообразную программу концертов, мастер-классов и лекций, посвященных камерной музыке разных эпох и стилей, от барокко до современности. Фестиваль также сотрудничает с другими культурными организациями региона, такими как Музей современного искусства Римуски (Musée régional de Rimouski) и Национальный парк Бик (Parc national du Bic).

Фестиваль привлекает как известных канадских и зарубежных музыкантов, так и местных артистов и студентов. Среди участников фестиваля были такие знаменитости, как Анжела Хьюитт (Angela Hewitt), Жан-Франсуа Риве (Jean-François Rivest), Андре Лаплант (André Laplante), Кристофер Хогвуд (Christopher Hogwood), Марк-Андре Амлен (Marc-André Hamelin) и другие.

Этот фестиваль камерной музыки признан одним из лучших музыкальных фестивалей в Квебеке и Канаде и получил несколько наград за свой вклад в культурное развитие региона. Если вы любите камерную музыку, то этот фестиваль – отличная возможность насладиться прекрасными произведениями в живописной природе Квебека.

Расстояние от Монреаля до Bic по прямой составляет около 500 км. Однако, если вы хотите добраться туда на автомобиле, то вам придется проехать около 550 км по шоссе №20. Поездка займет примерно 6 часов в зависимости от ситуации на дороге и погоды. Если вы предпочитаете общественный транспорт, то у вас есть несколько вариантов:

Вы можете лететь из Монреаля в Римуски на самолете компании Air Canada и затем пересесть на автобус компании Orléans Express, который доставит вас до Bic за 30 минут. Это самый быстрый способ, но и самый дорогой.

Вы можете ехать из Монреаля в Римуски на автобусе компании Orléans Express, который отправляется несколько раз в день. Путь занимает около 8 часов. Затем вы можете пересесть на другой автобус этой же компании, который доставит вас до Bic за 30 минут. Это самый дешевый способ, но и самый долгий.

Вы можете ехать из Монреаля в Квебек на поезде компании VIA Rail, который отправляется несколько раз в день. Дорога займёт около 3 часов. Затем вы можете пересесть на автобус компании Intercar, который доставит вас до Римуски за 4 часа. А там надо пересесть на автобус компании Orléans Express, который доставит вас до Bic за 30 минут. Это средний по скорости и цене способ.