Канада создаст банк вакцин против ящура

Министерство сельского хозяйство Канады провело совещание, на котором взяло на себя обязательство реагировать на вспышки заболеваний животных посредством создания банка вакцин против ящура.

Министерство сельского хозяйство Канады провело совещание, на котором взяло на себя обязательство реагировать на вспышки заболеваний животных посредством создания банка вакцин против ящура. Министерство выделило средства в размере 57,5 млн долларов сроком на 5 лет, из которых 5,6 млн долларов в настоящее время находятся в распоряжении Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA) для создания банка вакцин против ящура и разработки планов реагирования на заболевание.

Банк станет для Канады еще одним инструментом профилактики заболеваний животных и борьбы с ними, а также поможет остановить распространение болезни во время вспышки. Эти инвестиции дополнят текущий доступ Канады к вакцинам против ящура через Североамериканский банк (NAFMDVB), обеспечивая доступность вакцин для канадских производителей.

«Создание банка вакцин против ящура в Канаде означает, что во время потенциальной вспышки у нас будет возможность сократить ее продолжительность и уменьшить распространение вируса вдвое, – сказала Мари-Клод Бибо, министр сельского хозяйства Канады.

– Новый банк вакцин дополнит существующие инструменты реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы ограничить последствия вспышки ящура, поддержать наших фермеров и животноводческую отрасль. Банк является частью обязательств Канады по защите здоровья животных, устойчивости животноводческой отрасли и предоставлению канадским производителям возможности выхода на международные рынки».

Вакцины являются важной частью эффективных ответных мер на заболевание, которые помогут сохранить доверие потребителей к поставщикам продовольствия, ограничить экономические последствия для производителей и смягчить длительные сбои в торговле на рынке. Осенью 2023 года CFIA запустит прозрачный и конкурентоспособный процесс закупок для создания канадского банка вакцин против ящура.