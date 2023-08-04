Новинки этой недели на eTVnet

Не знаете, как провести вечер? Просто включите одну из захватывающих новинок на сайте интерактивного ТВ eTVnet , как вечер тут же станет веселей. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Не знаете, как провести вечер? Просто включите одну из захватывающих новинок на сайте интерактивного ТВ eTVnet, как вечер тут же станет веселей. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Сергий против нечисти 2. Шабаш

Сергию и Кате предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью – генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Герои продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий – растопить сердце Кати.

Последний шанс

Известная телеведущая Настя спустя год отношений со своим любимым Евгением Поляковым неожиданно узнает, что он женат. Поляков обещает уйти от жены к Насте. Сейчас он не может этого сделать, поскольку его супруга смертельно больна. Но все это оказывается очередной ложью. Вскоре Настя знакомится с художником Иваном Переваловым. У него тоже проблемы в личной жизни, и совсем недавно он ушел от жены и дочери. Между ними сразу возникает симпатия, и Насте предстоит решить – начать новые отношения или дать последний шанс своему бывшему возлюбленному?

Рая знает

Рая Полуйчик – девушка энергичная и активная. Она работает парикмахером в салоне эконом-класса и прекрасно разбирается в вопросах женской красоты. Правда, в личной жизни это ей совсем не помогает. Застав своего последнего ухажера в объятиях другой, Рая немедленно выставляет его вон. Однако долго горевать об очередном поражении ей не приходится. Рая узнает, что ее давний друг участковый Петров наконец-то получил должность следователя, а на его место прислали человека из другого города – скромного и интеллигентного Владимира Костюкова. Рая немедленно берет нового участкового под свое крыло.

Баязет

Сериал “Баязет” снят по роману Валентина Пикуля. Оборона крепости Баязет – один из самых ярких эпизодов русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 24 дня немногочисленный русский гарнизон мучился от голода и жажды, утопал в крови, но не отдавал крепости вражеским войскам. Баязет осаждали 10 тысяч турков. Взятием крепости турецкое командование надеялось перерезать пути отступления из Восточной Турции Эриванскому отряду генерала Тергукасова. Обстрел и штурм Баязета закончились для турок неудачей. Тогда они перешли к блокаде, полагая, что голод и зной лучше справятся с баязетовцами.

Тайная жизнь Маргариты

Маргарита живет двойной жизнью. В одной жизни она скромный преподаватель литературы в школе, прекрасная жена и мама. В другой – яркая и таинственная певица ночного ресторана. Она выступает в маске под псевдонимом Грета и тщательно скрывает свою личность не только от публики, но и от семьи – матери, дочери Жени и мужа Виктора. Однако обман играет с ней злую шутку.

Валюша

Валентина много лет работает няней и помощницей по дому в загородном доме Корецких. У Валюши есть непререкаемый авторитет среди прислуги, уважение хозяев Элеоноры и Льва Борисовича и их детей. А недавно за ней начал ухаживать новый знакомый Аркадий. Но внезапно в ее жизнь возвращается бывший муж Валерий. Он начинает шантажировать Валентину, угрожая раскрыть тайны ее прошлого.

Невидимая нить

Лада – медсестра в больнице небольшого поселка. Она выросла в детдоме. Ее заветная мечта – найти кого-то из родных. Однажды рядом с ее домом попадает в аварию молодая девушка Рада, внучка богатого промышленника Румянцева. Лада помогает спасти Раду, и знакомство девушек быстро перерастает в дружбу. Рада знакомит свою спасительницу с семьей.

Паромщица

Надя, Лева и их сын Костя Титовы переезжают из Москвы в свой родной городок Излучинск, чтобы начать новую жизнь. Престижная работа, роскошный новый дом – все складывается самым лучшим образом. Однако радужным планам не суждено сбыться. Ночью на пароме убит паромщик. А в его убийстве обвиняют Надю. Выйдя из тюрьмы, она понимает, что никакой прежней жизни у нее больше нет.

Старая развалина

Жизнь юриста Марины Светловой не ладится по всем фронтам. Вместо идиллии, о которой мечталось в молодости, она получила разбитое корыто – живет с мамой Ниной Егоровной, застряла на унылой работе, где ей приходится бесконечно заниматься делами о разводах, и на горизонте – никаких перспектив. Вдруг Марина получает в наследство дачу. Неужели черная полоса закончилась? Но и тут судьба обманывает ее. Вместо шикарного загородного дома Марину встречает старая развалина. Случайная прохожая предсказывает: дача изменит судьбу Марины. Что же скрывается за этим пророчеством?

Девушка из прошлого

Родители Алены и Вари погибли, когда Алена была подростком. С тех пор Варя, как старшая сестра, взяла на себя все заботы о младшей. Она работает акушером-гинекологом в перинатальном центре, но по иронии судьбы детей у Вари и ее мужа Сергея нет. Пара мечтает усыновить малыша. Алена – инженер. Ее приглашают работать в крупную строительную компанию, впереди – головокружительная карьера и новые проекты. Но все планы рушатся, когда сестры попадают в автокатастрофу.

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