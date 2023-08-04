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Отдых Афиша Новинки этой недели на eTVnet

Новинки этой недели на eTVnet

Виктория Христова Авг 4, 2023 Афиша, Новости Комментарии к записи Новинки этой недели на eTVnet отключены 32 Просмотров

Не знаете, как провести вечер? Просто включите одну из захватывающих новинок на сайте интерактивного ТВ eTVnet, как вечер тут же станет веселей. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Не знаете, как провести вечер? Просто включите одну из захватывающих новинок на сайте интерактивного ТВ eTVnet, как вечер тут же станет веселей. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Сергий против нечисти 2. Шабаш

Сергию и Кате предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью – генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Герои продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий – растопить сердце Кати.

Последний шанс

Известная телеведущая Настя спустя год отношений со своим любимым Евгением Поляковым неожиданно узнает, что он женат. Поляков обещает уйти от жены к Насте. Сейчас он не может этого сделать, поскольку его супруга смертельно больна. Но все это оказывается очередной ложью. Вскоре Настя знакомится с художником Иваном Переваловым. У него тоже проблемы в личной жизни, и совсем недавно он ушел от жены и дочери. Между ними сразу возникает симпатия, и Насте предстоит решить – начать новые отношения или дать последний шанс своему бывшему возлюбленному?

Рая знает

Рая Полуйчик – девушка энергичная и активная. Она работает парикмахером в салоне эконом-класса и прекрасно разбирается в вопросах женской красоты. Правда, в личной жизни это ей совсем не помогает. Застав своего последнего ухажера в объятиях другой, Рая немедленно выставляет его вон. Однако долго горевать об очередном поражении ей не приходится. Рая узнает, что ее давний друг участковый Петров наконец-то получил должность следователя, а на его место прислали человека из другого города – скромного и интеллигентного Владимира Костюкова. Рая немедленно берет нового участкового под свое крыло.

Баязет

Сериал “Баязет” снят по роману Валентина Пикуля. Оборона крепости Баязет – один из самых ярких эпизодов русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 24 дня немногочисленный русский гарнизон мучился от голода и жажды, утопал в крови, но не отдавал крепости вражеским войскам. Баязет осаждали 10 тысяч турков. Взятием крепости турецкое командование надеялось перерезать пути отступления из Восточной Турции Эриванскому отряду генерала Тергукасова. Обстрел и штурм Баязета закончились для турок неудачей. Тогда они перешли к блокаде, полагая, что голод и зной лучше справятся с баязетовцами.

Тайная жизнь Маргариты

Маргарита живет двойной жизнью. В одной жизни она скромный преподаватель литературы в школе, прекрасная жена и мама. В другой – яркая и таинственная певица ночного ресторана. Она выступает в маске под псевдонимом Грета и тщательно скрывает свою личность не только от публики, но и от семьи – матери, дочери Жени и мужа Виктора. Однако обман играет с ней злую шутку. 

Валюша

Валентина много лет работает няней и помощницей по дому в загородном доме Корецких. У Валюши есть непререкаемый авторитет среди прислуги, уважение хозяев Элеоноры и Льва Борисовича и их детей. А недавно за ней начал ухаживать новый знакомый Аркадий. Но внезапно в ее жизнь возвращается бывший муж Валерий. Он начинает шантажировать Валентину, угрожая раскрыть тайны ее прошлого.

Невидимая нить

Лада – медсестра в больнице небольшого поселка. Она выросла в детдоме. Ее заветная мечта – найти кого-то из родных. Однажды рядом с ее домом попадает в аварию молодая девушка Рада, внучка богатого промышленника Румянцева. Лада помогает спасти Раду, и знакомство девушек быстро перерастает в дружбу. Рада знакомит свою спасительницу с семьей. 

Паромщица

Надя, Лева и их сын Костя Титовы переезжают из Москвы в свой родной городок Излучинск, чтобы начать новую жизнь. Престижная работа, роскошный новый дом – все складывается самым лучшим образом. Однако радужным планам не суждено сбыться. Ночью на пароме убит паромщик. А в его убийстве обвиняют Надю. Выйдя из тюрьмы, она понимает, что никакой прежней жизни у нее больше нет. 

Старая развалина

Жизнь юриста Марины Светловой не ладится по всем фронтам. Вместо идиллии, о которой мечталось в молодости, она получила разбитое корыто – живет с мамой Ниной Егоровной, застряла на унылой работе, где ей приходится бесконечно заниматься делами о разводах, и на горизонте – никаких перспектив. Вдруг Марина получает в наследство дачу. Неужели черная полоса закончилась? Но и тут судьба обманывает ее. Вместо шикарного загородного дома Марину встречает старая развалина. Случайная прохожая предсказывает: дача изменит судьбу Марины. Что же скрывается за этим пророчеством?

Девушка из прошлого

Родители Алены и Вари погибли, когда Алена была подростком. С тех пор Варя, как старшая сестра, взяла на себя все заботы о младшей. Она работает акушером-гинекологом в перинатальном центре, но по иронии судьбы детей у Вари и ее мужа Сергея нет. Пара мечтает усыновить малыша. Алена – инженер. Ее приглашают работать в крупную строительную компанию, впереди – головокружительная карьера и новые проекты. Но все планы рушатся, когда сестры попадают в автокатастрофу. 

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