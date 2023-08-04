Кибератака на сайты здравоохранения в Канаде привела к краже личных данных

Кибератака на три сайта Ассоциации работодателей здравоохранения Британской Колумбии привела к похищению личных данных тысяч людей, работающих или планирующих устроиться на работу в секторе общественного здравоохранения провинции.

Кибератака на три сайта Ассоциации работодателей здравоохранения Британской Колумбии привела к похищению личных данных тысяч людей, работающих или планирующих устроиться на работу в секторе общественного здравоохранения провинции.

Генеральный директор Ассоциации Майкл Макмиллиан сообщил, что украденная информация может включать номера социального страхования, домашние адреса, данные паспорта и водительских прав, а также другую личную информацию. Предположительно, были украдены 240 тыс. адресов только электронной почты.

«Я искренне сожалею, что это событие произошло, и хочу заверить всех, что мы работаем с экспертами по кибербезопасности и конфиденциальности для устранения инцидента», — заявил Макмиллиан, реагируя на инцидент. По его словам, медицинские данные не были скомпрометированы, это не была атака программ-вымогателей.

Гендиректор Ассоциации пообещал, что со всеми, кто мог потерять личные данные, свяжутся в течение ближайших нескольких дней.

Атака была осуществлена в период с 9 мая по 10 июня, 13 июня кражу обнаружили.