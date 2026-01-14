STM усиливает контроль в метро Монреаля: новые инспекторы выписывают штрафы за «зайцев»

В метрополитене Монреаля запущен отряд Contrôle de titres — 15 новых агентов, патрулирующих станции и штрафующих нарушителей оплаты проезда. Мера вызвана финансовым кризисом STM после забастовок 2025 года и ростом «зайцев», подрывающих бюджет системы.

Финансовый кризис и забастовки

2025-й стал тяжёлым для STM: трудовые конфликты остановили транспорт, сотни тысяч пассажиров отказались от месячных OPUS-карт. Руководство не нашло средств на требования профсоюзов о повышении зарплат. В декабре, несмотря на дефицит, наняли 15 инспекторов для ежедневных проверок.

Как работают агенты

Contrôle de titres действуют группами по 10 человек, ускоряя проверки в часы пик. Наделены полномочиями по закону: идентификация, штрафы за неоплату. Отличаются от специальных констеблей (200 человек с дубинками и полицейской подготовкой) зелёными жилетами («Contrôle de titres») против жёлтых у констеблей. Зарплата агентов — $26,75–32,75/час, штрафы — $150–500 (против $104,50 за месячную карту Zone A).

Цели проекта

Суперинтендант безопасности Эрик Барбо объясняет: «Общественный транспорт — не бесплатно. Это инфраструктура, требующая финансирования через сборы». Контроль повышает чувство безопасности, снижает инциденты, связанные с «хроническими неплательщиками». Проверки не привязаны к станциям — агенты перемещаются по потоку и отчётам.

Реакция пассажиров и активистов

Сторонники (Trajectoire Québec): контроль необходим для бюджета STM, бесплатный транспорт обойдётся в $1 млрд и не сократит машин (автовладельцы ценят скорость/комфорт). Улучшает безопасность.

Критики (Angel York): инспекторы «харрассируют» бездомных и бедных. Деньги лучше на соцработников, бесплатный проезд, жильё. Монреаль отстаёт: Торонто, Калгари, Оттава, Монктон имеют льготные карты для малоимущих.

Перспективы

Проект запущен в 2024-м, планирование — с начала 2025-го по европейской модели. STM не раскрывает убытки от «зайцев», но цель контролёров — точная статистика. Пассажиры привыкнут, но споры о справедливости останутся: инфраструктура требует денег, а бедные — поддержки.

Контроль в метро — шаг к финансовой стабильности STM, но без льгот для нуждающихся рискует стать репрессивным. Монреаль может перенять канадский опыт: безопасность + социальная справедливость.

