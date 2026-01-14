SSENSE выкупают основатели: люксовый бренд Монреаля возвращается к создателям

После подачи на защиту от кредиторов монреальский люксовый fashion-бренд SSENSE объявил, что его сооснователи — братья Рами Аталла, Бассел Аталла и Фирас Аталла — выиграли аукцион по выкупу компании. Сделка по Закону о кредиторах (CCAA) ожидается к 14 февраля после одобрения суда и регуляторов.

Что произошло

В августе 2025-го SSENSE подала на кредитную защиту, обвинив кредиторов в попытке продать активы без согласия. Компания ссылалась на тарифы Трампа: отмена de minimis exemption (бесплатная доставка посылок до $800 в США) убила рентабельность. Уволили треть персонала из-за кризиса ликвидности и падения продаж.

Путь к выкупу

SISP (Court-supervised Sale and Investment Solicitation Process) завершился победой братьев Аталла. Они основали SSENSE в 2003-м, создав онлайн-платформу и бутики премиальной моды. Подписан окончательный договор купли-продажи — SSENSE сохранит контроль над операциями.

Контекст кризиса

Тарифы США ударили по e-commerce: SSENSE зависела от дешёвой доставки в Штаты. Кредиторы требовали продажи активов, но основатели настояли на реструктуризации. CCAA позволила удержать компанию живой, пока братья собирали средства для выкупа.

Что дальше

Сделка вернёт SSENSE под управление основателей — символический и стратегический успех. Бренд останется монреальским, но с долгами и вызовами американского протекционизма. Для люксового сегмента Канады это сигнал: даже гиганты уязвимы перед тарифами.

SSENSE выстояла в год испытаний. Выкуп братьями Аталла — шанс на перезапуск, но рынок моды ждёт новых битв с Вашингтоном.

