Канада и США расширяют предконтроль на границе: два проекта стартуют в 2026 году

Канада и США подтвердили запуск двух долгожданных проектов предконтроля, позволяющих путешественникам проходить досмотр задолго до пересечения границы. Инициатива направлена на повышение безопасности и ускорение поездок, несмотря на недавние сомнения американского посла Пита Хукстры относительно будущего существующих операций.

Что такое предконтроль

Предконтроль «выталкивает границу наружу»: американские таможенники работают на канадской территории, перехватывая угрозы до физического пересечения линии. Это ускоряет прибытие в США и стыковки: пассажиры проходят досмотр в Канаде. Сейчас предконтроль действует в восьми аэропортах и на паромном терминале Prince Rupert (Британская Колумбия). В 2024 году (по сентябрь) 16 млн человек улетели в США из Канады после досмотра.

Три из пяти предконтролируемых рейсов — из Ванкувера, Торонто и Монреаля.

Новый проект: Billy Bishop Airport

Toronto Billy Bishop City Airport завершил строительство предконтрольной зоны (июнь 2023). Air Canada расширяет рейсы: ежедневные в Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, Чикаго. Общественный сектор и портовая администрация ожидают старта к весне 2026-го после обучения персонала.

Задержка в Cannon Corners

Канадский предконтроль в Cannon Corners (Нью-Йорк, 80 км от Монреаля) отложен: CBSA дорабатывает процедуры и инфраструктуру. Обе страны подтверждают реализацию в 2026-м, но даты не названы.

Контекст заявлений посла

В сентябре 2025-го Хукстра в Альберте усомнился в целесообразности предконтроля из-за спада канадского туризма в США. Посольство США уточнило: операции — «критический компонент» стратегии безопасности, штаты регулярно корректируются. Хукстра назвал вопрос «деловым», без конфронтации.

Перспективы расширения

Соглашение 2015 года разрешает предконтроль по воздуху, суше, морю и рельсам. Возможные точки в Канаде: вокзалы Ванкувера и Монреаля, аэропорт Квебека, круизный терминал Vancouver Canada Place, паром Belleville (Виктория), вокзал Виндзора, Lacolle. Public Safety ведёт переговоры, но немедленных планов нет.

Предконтроль укрепляет безопасность и экономику: 16 млн пассажиров ежегодно, новые рейсы из Торонто. Несмотря на дипломатические трения, обе страны подтверждают приоритет проекта в 2026 году.

