Мэр Монреаля Сорая Мартинес Феррада представляет свой первый бюджет

Мэр Монреаля Сорая Мартинес Феррада представляет сегодня свой первый бюджет — документ, от которого во многом станет ясно, что именно она вкладывает в обещание «навести порядок» в финансах города. План охватывает не только 2026 год, но и десятилетнюю программу капитальных работ, то есть долгосрочные инвестиции в инфраструктуру и городскую среду.​

Ключевые элементы бюджетной стратегии

Новая администрация делает ставку на жёсткую экономию внутри самого муниципалитета. Мартинес Феррада шла на выборы с обещанием сократить не менее тысячи должностей, не связанных с непосредственным фронт‑офисом (то есть работников, не обслуживающих жителей напрямую), а также ввести заморозку найма. По расчётам её партии Ensemble Montréal, это должно дать около 320 млн долларов экономии за первый мэрский срок. Освободившиеся средства планируется направлять в приоритетные сферы, а не в расширение аппарата.​

Бюджет также должен закрепить обещание ограничивать рост муниципальных налогов уровнем инфляции, что важно на фоне уже ощутимого налогового давления на домовладельцев и бизнес.​

Приоритеты расходов: от жилья до безопасности

Смысл сокращений — переток денег туда, что команда мэра считает стратегическими приоритетами:

доступное и социальное жильё;

общественный транспорт;

содержание и обновление инфраструктуры;

безопасность в широком смысле — от уличной до социальной.

Согласно финансовому плану Ensemble Montréal, два крупнейших блока дополнительных расходов в первый срок придутся на борьбу с бездомностью и насилием среди молодёжи. Общий объём средств на предвыборные обязательства — чуть менее 303 млн долларов на ближайшие четыре года.​

Ожидаемые результаты и профицит

Партия мэра прогнозирует, что при заявленных мерах город сможет выйти на совокупный бюджетный профицит почти 146 млн долларов в период 2026–2029 годов. Это амбициозная заявка на фоне роста затрат последних лет: напомню, что Валери Плант в 2024 году представила бюджет на 7,28 млрд долларов — на 4% больше, чем в 2023‑м (6,99 млрд).​

Новый бюджет должен показать, удастся ли Мартинес Феррада реально «переломить тренд» — не столько за счёт резких сокращений услуг, сколько благодаря перераспределению расходов и более жёсткому контролю над аппаратом.

Процедура принятия и участие горожан

Бюджет и десятилетняя программа инвестиций будут представлены сегодня утром, а затем официально внесены в городской совет днём. Далее документ изучит постоянная комиссия по финансам и администрации, которая подготовит рекомендации. Параллельно до 22 января пройдёт общественное обсуждение: любой житель может высказаться по проекту бюджета на специальных слушаниях.​

У городского совета есть время до конца января, чтобы утвердить бюджет. Поскольку в 2025 году проходили выборы, нынешнее январское окно — исключение: обычно муниципальные бюджеты принимаются в ноябре–декабре.​

Политический контекст

Победа Мартинес Феррада в 2025 году завершила восьмилетний период левоцентристского правления Валери Плант. Новая мэрия позиционирует себя как более «управленчески строгую» и финансово дисциплинированную: среди её обещаний — аудит велосети, ускорение строительства доступного жилья и серьёзное увеличение ресурсов на борьбу с бездомностью. Первый бюджет станет проверкой: останутся ли эти обещания политическими лозунгами или превратятся в конкретные статьи расходов и инвестиционные проекты.​

