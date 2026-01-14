Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес Канадские заёмщики по ипотеке, ждущие дальнейшего снижения ставок, рискуют упустить время

Olga Ouspenski Янв 14, 2026

Канадские заёмщики по ипотеке, ждущие дальнейшего снижения ставок, рискуют упустить время: фиксированные ставки растут с 3,7% осенью до 4% сейчас, предупреждают эксперты рынка.

Фиксированные ставки пошли вверх

«Клиенты отклоняли предложения по 3,7%, уверенные в дальнейшем падении. Теперь лучшие ставки начинаются с 4%, и ежемесячный платёж вырос», — рассказывает брокер Лиа Златкин из LowestRates.ca. До конца 2026 года треть канадских домовладельцев перейдут на новые ипотеки, многие — на повышенных ставках после пандемийных минимумов.

Переменные ставки упали сильнее (с 7% в июне 2024-го до <4%), но Банк Канады, вероятно, заморозит ключевую ставку или даже поднимет к концу года. Фиксированные ставки просели всего на 100 базисных пунктов (5-летние — меньше): доходность гособлигаций растёт из-за сильной экономики и инфляции.

Популярность 5-летних ипотек падает

Традиционные 5-летние фиксированные ипотеки теряют спрос: до пандемии — 30% нового кредитования, 2022–2025 — 15% (данные Банка Канады). Сейчас лидируют 3–5-летние фиксированные (почти 40%). Короткие сроки дают гибкость: зафиксировать текущие ставки с возможностью переоформления.

Советы домовладельцам и покупателям

Реновирующим ипотеку: не ждите «идеального момента» — промедление ведёт к росту ставок и платежей. Даже 0,3% на крупной сумме — ощутимая переплата.

Покупателям: на рынке покупателя можно торговаться по цене, компенсируя ставки, но время ограничено. Златкин: «Предсказуемость платежей важнее спекуляций».

В 2026-м рынок ипотек стабилизируется: переменные ставки достигли дна, фиксированные растут. Заёмщикам пора действовать, пока не поздно зафиксировать приемлемые условия.

