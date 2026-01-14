Канадские заёмщики по ипотеке, ждущие дальнейшего снижения ставок, рискуют упустить время

Канадские заёмщики по ипотеке, ждущие дальнейшего снижения ставок, рискуют упустить время: фиксированные ставки растут с 3,7% осенью до 4% сейчас, предупреждают эксперты рынка.

Фиксированные ставки пошли вверх

«Клиенты отклоняли предложения по 3,7%, уверенные в дальнейшем падении. Теперь лучшие ставки начинаются с 4%, и ежемесячный платёж вырос», — рассказывает брокер Лиа Златкин из LowestRates.ca. До конца 2026 года треть канадских домовладельцев перейдут на новые ипотеки, многие — на повышенных ставках после пандемийных минимумов.

Переменные ставки упали сильнее (с 7% в июне 2024-го до <4%), но Банк Канады, вероятно, заморозит ключевую ставку или даже поднимет к концу года. Фиксированные ставки просели всего на 100 базисных пунктов (5-летние — меньше): доходность гособлигаций растёт из-за сильной экономики и инфляции.

Популярность 5-летних ипотек падает

Традиционные 5-летние фиксированные ипотеки теряют спрос: до пандемии — 30% нового кредитования, 2022–2025 — 15% (данные Банка Канады). Сейчас лидируют 3–5-летние фиксированные (почти 40%). Короткие сроки дают гибкость: зафиксировать текущие ставки с возможностью переоформления.

Советы домовладельцам и покупателям

Реновирующим ипотеку: не ждите «идеального момента» — промедление ведёт к росту ставок и платежей. Даже 0,3% на крупной сумме — ощутимая переплата.

Покупателям: на рынке покупателя можно торговаться по цене, компенсируя ставки, но время ограничено. Златкин: «Предсказуемость платежей важнее спекуляций».

В 2026-м рынок ипотек стабилизируется: переменные ставки достигли дна, фиксированные растут. Заёмщикам пора действовать, пока не поздно зафиксировать приемлемые условия.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG