Héma-Québec призывает к донорству крови: особая нужда в B- и O-

Héma-Québec ведёт кампанию по набору доноров, подчёркивая простоту и важность жеста для спасения жизней. Банк крови остаётся «здоровым», но резко упали запасы редких групп B отрицательной и O отрицательной — универсального донора для экстренных случаев.

Почему сейчас

Спикер Жозе Ларивэ успокаивает: паники нет, но Héma-Québec планирует заранее. Зимой регулярные доноры уезжают на юг, нарушая график. Менее 3% квебекцев сдаёт кровь — низкий показатель по сравнению с другими странами. «Каждые 80 секунд в больнице кто-то ждёт переливания», — напоминает она.

Кто нужен

O- — универсальный донор, всегда используется в экстренных случаях. B- — дефицитная группа. Требования минимальны: старше 18 лет, здоров, вес >50 кг. Полный список — на сайте Héma-Québec.

Сеть донорства

12 постоянных центров по Квебеку, 2300 мобильных акций ежегодно. В марте откроется новый центр в Lévis. Молодёжь 18+ и новички могут записаться онлайн, выбрав ближайший пункт.

Коллективный альтруизм

«Квебек может гордиться своей солидарностью», — подчёркивает Ларивэ. Один поход спасает до трёх жизней. Процесс занимает час, сдача крови — 10 минут.

Донорство — простой способ поддержать систему здравоохранения. Особенно ждут B- и O-, но любой здоровый квебекец может помочь прямо сейчас.

