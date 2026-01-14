Héma-Québec призывает к донорству крови: особая нужда в B- и O

Почему сейчас
Спикер Жозе Ларивэ успокаивает: паники нет, но Héma-Québec планирует заранее. Зимой регулярные доноры уезжают на юг, нарушая график. Менее 3% квебекцев сдаёт кровь — низкий показатель по сравнению с другими странами. «Каждые 80 секунд в больнице кто-то ждёт переливания», — напоминает она.
Кто нужен
O- — универсальный донор, всегда используется в экстренных случаях. B- — дефицитная группа. Требования минимальны: старше 18 лет, здоров, вес >50 кг. Полный список — на сайте Héma-Québec.
Сеть донорства
12 постоянных центров по Квебеку, 2300 мобильных акций ежегодно. В марте откроется новый центр в Lévis. Молодёжь 18+ и новички могут записаться онлайн, выбрав ближайший пункт.
Коллективный альтруизм
«Квебек может гордиться своей солидарностью», — подчёркивает Ларивэ. Один поход спасает до трёх жизней. Процесс занимает час, сдача крови — 10 минут.
Донорство — простой способ поддержать систему здравоохранения. Особенно ждут B- и O-, но любой здоровый квебекец может помочь прямо сейчас.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG