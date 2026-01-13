Споры вокруг Van Horne: что будет с заброшенным складом в Mile-End?

Планы по возрождению склада Van Horne в районе Mile-End снова обсуждаются после второй общественной консультации за три года. Жители поддерживают идею студий для художников и местных магазинов, но отвергают 120-комнатный отель на историческом объекте 1924 года.

Результаты консультаций OCPM

OCPM опубликовал итоги в декабре: положительный отклик на смешанные пространства для искусства и торговли. Однако отель воспринимается как коммерциализация, угрожающая культурному потенциалу. Склад, расположенный между Parc Avenue и Saint-Laurent Boulevard у железнодорожных путей, пустует с граффити и заколоченными окнами.

Позиция Heritage Montreal

Дину Бумбару из Heritage Montreal призывает к срочным действиям: «Хорошо установить мастерские художников, но нужны гарантии, что это не приманка для скучного проекта». Он видит в возрождении шанс оживить весь квартал через культуру и наследие. Рекомендует статус исторического памятника для защиты здания и инновации вроде community land trust по гражданскому кодексу.

Мнение жителей

Монреальцы, опрошенные CTV, настаивают на доступном жилье вместо отеля. Бумбару надеется на новую мэрию: «Это шанс для администрации предложить реальные решения».

Склад Van Horne — часть идентичности Mile-End, где искусство и история соседствуют с повседневностью. Жители требуют плана, выгодного всему району, а не только инвесторам. Город должен действовать быстро, пока здание не стало руиной.

